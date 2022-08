Dood bij viaduct verdacht

De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een vrouw bij de dood van een andere vrouw in het Twentse Haaksbergen. De twee vrouwen werden in de nacht van zondag op maandag door de politie onder een viaduct gevonden. De ene vrouw was overleden, de andere zwaargewond. Ze zijn vanaf het viaduct op het asfalt daaronder terecht gekomen. Of de vrouwen zijn gevallen, geduwd of gesprongen is niet duidelijk.

Volgens RTV Oost blijken de twee vrouwen moeder en dochter te zijn. De politie wil dit niet aan NRC bevestigen. De vrouw die nog leeft, volgens RTV Oost de 36-jarige dochter, ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. In de loop van maandagochtend heeft de politie haar in het ziekenhuis aangehouden. Ze wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de andere vrouw, volgens RTV Oost haar moeder. De vrouw is bij kennis, maar heeft nog geen verklaring afgegeven omdat „de zorg voorgaat”, zegt een woordvoerder van de politie.

Verdacht letsel

In de nacht van zondag op maandag kreeg de politie een melding dat er twee personen waren aangetroffen op de rijbaan van de N18 bij Haaksbergen. Aanvankelijk ging de politie er volgens RTV Oost vanuit dat er sprake was van een verkeersongeluk, maar omdat de vrouwen los van de verwondingen van de val ook nog ander „verdacht letsel” hadden, wordt het incident gezien als een mogelijk misdrijf.

Momenteel doet de politie een buurtonderzoek om te achterhalen waar de vrouwen voorafgaand aan het incident zijn geweest. In de omgeving van het viaduct zijn volgens de politie de twee fietsen van de vrouwen gevonden. Ook worden de verwondingen van de overleden vrouw nog onderzocht. (NRC)