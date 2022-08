Sociale huurwoningen die met voorrang naar statushouders gaan. ‘Dit land is kapot’. Een cruiseschip kan geen Oekraïners opvangen vanwege de stikstofregels. ‘Dit land is kapot’. Trekkers op de snelweg. ‘Dit land is kapot’. Er werd een schot gelost richting een minderjarige boerenzoon. ‘Dit land is kapot’.

VWS verkiest een dwangsom boven het openbaar maken van communicatie. ‘Dit land is kapot’.

Een Syriëganger mag zijn Nederlanderschap behouden omwille van zijn kinderen. ‘Dit land is kapot’.

Studenten moeten hun huis verlaten omdat Amalia er komt wonen. ‘Dit land is kapot’.

Zes vierkante meter voor 550 euro. ‘Dit land is kapot’.

Een boete voor Ongehoord Nederland. ‘Dit land is kapot’.

Gijp, Derksen en Genee lijken te vertrekken na nieuwe rel. ‘Dit land is kapot’.

Iedereen die een X in plaats van een M of V in het paspoort wil, mag dat wellicht straks. ‘Dit land is kapot’.

Rijkswaterstaat sluit de Ketheltunnel bij Rotterdam vanwege personeelsgebrek. ‘Dit land is kapot’.

Kabinet huurt een extern bureau in om te bepalen wat groente en fruit is. ‘Dit land is kapot’.

Prentenboeken moeten dieren realistischer gaan tekenen. ‘Dit land is kapot’.

Vrouwen die preuts worden genoemd als ze niet topless willen zonnen. ‘Dit land is kapot’.

De kaasmarkt in Alkmaar wordt afgelast vanwege de hitte. ‘Dit land is kapot’.

Alle jonge vrouwen in de trein hebben nepwimpers. ‘Dit land is kapot’.

Ergens in de afgelopen paar jaar is dat tere vaasje waar onze recordpremier Nederland in een open brief mee vergeleek, met een rotvaart tegen de muur gesmeten. Dat denk ik als ik voor de zoveelste keer in korte tijd op Twitter lees dat Nederland kapot is. Een kleine zoektocht leert me dat deze constatering voorheen pak hem beet een tiental keer per jaar te lezen was; tegenwoordig is het constant raak. Bovenstaande bloemlezing is afkomstig uit slechts de afgelopen drie maanden.

En werkelijk alles is inmiddels aanleiding genoeg, de inflatie heeft ook onze online woede bereikt. Een steeds bozer en brozer vaasje, dat Nederland. Ik stel me de moderne variant voor van het gesprek met je ouders als je vroeger zei dat je ‘honger’ had. „Nee, lieverd, Oekraïne, dáár is het kapot. Wat jij hebt, is groeiende onvrede over maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen je westerse, relatief geprivilegieerde umfeld.”

Nederland is natuurlijk niet kapot. Maar waanzinnig gaaf kun je het inmiddels ook niet meer noemen.

Frank Huiskamp vervangt de komende weken Marcel van Roosmalen.