In de digitale wereld wil iedereen uniek zijn maar in de offline wereld horen we er graag gewoon bij. Als kind vond ik het maar stom dat mijn ouders geen ‘echte Belgen’ waren. Ik schaamde me als mijn moeder op mijn middelbare school in onomfloerst Nederlands de Belgische leraressen liet weten dat ze vond dat het er wel erg betuttelend aan toe ging. Ik sprak zelf onherleidbaar Vlaams en probeerde me tot in de details aan te passen, zodat ik niet anders zou zijn dan mijn leeftijdsgenoten.

Toen ik in Nederland ging studeren, kwam er een nieuw obstakel bij. Mijn vader is Duits en dat was in Nederland, zelfs aan het begin van deze eeuw, nog steeds niet cool. Ik schaamde me voor iets waar ik, en mijn vader evenmin, een aandeel in had gehad.

In Nederland kwam ik erachter dat ik bij de groep van de kakkers kon worden geschaard. Ik zat op hockey, studeerde geneeskunde en was meer dan eens op zeilkamp geweest. Ik denk dat het feit dat dit zo was vaak onbewust in mijn voordeel heeft gespeeld. ‘Per ongeluk’ door rood met de fiets, een keer geen kaartje voor de metro; het is me zelden aangerekend. Best vaak dacht ik: zou ik hier ook mee zijn weggekomen als ik een Marokkaanse jongen van 17 was geweest?

Mijn ouders hebben allebei in Nederland gestudeerd en waren altijd enthousiast over het verenigingsleven tijdens hun studententijd. Aangezien ik als 17-jarige alleen vanuit België naar Amsterdam verhuisde, moedigden zij mij aan om ook bij een studentenvereniging te gaan. Als kakker werd dat het corps. Ik heb er gefeest, gezongen en gelachen. Ja, het was er weinig divers en niet altijd even politiek correct maar ik heb me nooit geschaamd dat ik lid ben geweest.

Als relatieve buitenstaander vond ik het juist opmerkelijk hoeveel verschillende organisaties, verenigingen, clubs, etc. er zijn in Nederland. Iedereen lijkt wel ergens lid van en het is dus ook niet zo verbazingwekkend dat ‘de kakkers’ dat ook hebben. En wat maakt het dan uit dat ze ook een keertje uit de band springen tijdens een onderonsje tussen de heren? Is dit niet gewoon een van de laatste stuiptrekkingen tegen de woke-generatie die de witte man het liefst op de brandstapel ziet?

Nee. Het meest vervelende of zelfs zorgelijke aan deze beelden en uitspraken is het feit dat deze zogenaamde elite speelt met vuur. Op alle fronten hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat het vertrouwen in autoriteiten tanende is. Wetenschappers, politici, artsen en rechters worden niet zomaar gerespecteerd op basis van de opleiding die ze genoten hebben om op die positie te komen. In rap tempo verschijnen er steeds meer getuigenissen en publicaties uit het verleden en het heden dat die elite ook lang niet altijd verantwoordelijk is omgegaan met het vertrouwen dat hen gegeven werd.

Waren de beelden van het lustrumdiner van het corps afkomstig geweest uit een moskee, een woonwagenpark met Poolse seizoenarbeiders of een feestje van een groep statushouders, wat waren dan de consequenties geweest?

Het is vanzelfsprekend dat iedereen fouten maakt en soms iets zegt waar hij de volgende dag spijt van heeft. Maar met een bevoorrechte positie in de samenleving die je toevalligerwijs hebt gekregen, namelijk op basis van waar je wieg heeft gestaan, komt ook een grote verantwoordelijkheid.

Inmiddels vind ik het best dat ik bij terugkeer in Antwerpen een ‘ollander’ ben; en dat Duitse, daar ben ik de laatste jaren zelfs een beetje trots op geworden. Wat betreft de kakkers, daar twijfel ik nu een beetje aan.

Emma Bruns is arts-onderzoeker en chirurg in opleiding.