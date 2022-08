De Formule 1 kijkt al naar volgend seizoen, want wie twijfelt nog aan een wereldtitel van Max Verstappen?

Na de grand prix van Hongarije is de zomerstop van de Formule 1 begonnen, en dus ging het in de koningsklasse van de motorsport deze week vooral over vólgend seizoen. Het silly season, zoals de Engelsen de komkommertijd noemen, werd afgetrapt met de bekendmaking dat oud-wereldkampioen Fernando Alonso in 2023 oud-wereldkampioen Sebastian Vettel opvolgt bij het team van Aston Martin. Vettel gaat met pensioen.

Dat zette een stoelendans in beweging. Bij Alonso’s huidige team Alpine staat het racetalent Oscar Piastri onder contract, en al snel maakte het team bekend dat hij volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 zou maken.

Maar dat was buiten Piastri gerekend.

Twee uur later ontkende de jonge Australische coureur op Twitter alles. „Dit persbericht is zonder mijn toestemming verspreid”, schreef hij. „Ik zal volgend jaar niet voor Alpine rijden.”

Piastri’s boodschap leidde weer tot nieuwe speculaties. Want als het talent zich zo duidelijk uitspreekt tegen een stoeltje bij Alpine, in een sport waar elk jaar maar twintig coureurs mogen uitkomen, dan moet hij wel zeker zijn van een plek bij een ander team. Welk team is dat? En wie moet daar dan vertrekken?

Even kalmeren

Het is typisch Formule 1: een wereld waarin de geruchtenmolen altijd draait en een sport ook die zo groot is dat fans genieten van elke snipper nieuws. En dat het nu al over vólgend seizoen gaat, zal ook komen doordat de spanning er dit seizoen al bijna uit lijkt. Want er moeten gekke dingen gebeuren wil Max Verstappen geen wereldkampioen worden.

Het ging in de eerste helft van het wereldkampioenschap in eerste instantie behoorlijk op en neer in de klassementsstrijd tussen wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) en zijn voornaamste rivaal Charles Leclerc (Ferrari).

Afgelopen weekend was exemplarisch. Op zaterdag beende Verstappen door de paddock in de tegenovergestelde richting van de mixed zone. Zijn helm hield hij op. Verstappen moest even kalmeren nadat motorproblemen ervoor zorgden dat hij niet verder kwam dan een tiende plek tijdens de kwalificatie. Pas een kwartiertje later meldde hij zich – omgekleed in spijkerbroek, polo en witte sneakers – voor zijn verplichte bezoek aan de pers.

Verstappen zag de bui al hangen op de bochtige Hungaroring, het circuit dat ook wel het ‘Monaco zonder muren’ wordt genoemd. Inhalen is er lastig. En dus zou de race voor Verstappen een kwestie worden van de schade beperken.

Een dag later stond Verstappen met een grote grijns op het hoogste treetje van het podium, en mocht hij de grote prijs van Hongarije in ontvangst nemen. Een goede start, slimme bandenstrategie en tijdige pitstops brachten Verstappen terug in de race. Zijn inhaalkunsten en verkeerde keuzes bij Ferrari deden de rest.

Na het goede begin van Ferrari, met twee overwinningen in de eerste drie races, ging er de laatste maanden steeds meer mis bij het Italiaanse team. Weliswaar heeft Ferrari dit jaar de snelste auto gebouwd, maar de motor is onbetrouwbaar en te vaak maakt het team strategische beslissingen die alle investeringen teniet doen.

Neem de GP van Monaco in mei, waar Monegask Leclerc na de kwalificatie dolblij was met de pole position. Vooraan beginnen betekent daar doorgaans vooraan eindigen omdat inhalen nagenoeg onmogelijk is op het stratencircuit, maar na een rampzalig getimede pitstop zag Leclerc Sergio Perez van Red Bull de race winnen. Zelf eindigde hij als vierde, nog achter Verstappen. Lijkbleek liep hij na afloop door de paddock.

De GP van Hongarije was de achtste grote prijs die Verstappen dit jaar won

Testcase voor nieuwe regels

De eerste helft van het seizoen was ook een testcase voor de nieuwe regels waaraan de teams in de Formule 1 dit jaar moeten voldoen. Er kwam een budgetplafond en aerodynamische onderdelen van de auto’s moesten worden versimpeld, met als doel de verschillen tussen de teams te verkleinen en ervoor te zorgen dat coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen. Teams werden daardoor gedwongen hun auto’s helemaal opnieuw te ontwerpen.

Niet bij elk team ging dat even goed. Het voorheen dominante Mercedes kwam met een revolutionair ontwerp dat veel potentie heeft, maar nog niet geperfectioneerd is. Het Britse team is nog altijd bezig de achterstand in snelheid op Red Bull en Ferrari in te halen.

De regels hebben effect, toonden de eerste dertien grand prix aan. Het mooiste voorbeeld kwam tijdens de GP van Groot-Brittannië, toen auto’s van vijf verschillende teams met elkaar duelleerden op het circuit van Silverstone. De inhaalactie van Lewis Hamilton (Mercedes), die als lachende derde zowel Leclerc als Perez passeerde terwijl zij elkaar voorbij probeerden te steken, is nu al een van de spectaculairste van het jaar. En ook in Hongarije bleken de auto’s in staat elkaar goed te volgen, waardoor Verstappen Leclerc tot twee keer toe kon inhalen.

De GP van Hongarije was alweer de achtste grote prijs die Verstappen dit jaar won. Na afloop werd hem gevraagd of hij het verbreken van het record van dertien overwinningen in een seizoen, nu op naam van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel, realistisch achtte. „Ik weet het niet”, verzuchtte Verstappen. „Het belangrijkste is dat we de leiding in de stand om het wereldkampioenschap behouden en veiligstellen.”

Ruime voorsprong

Wat dat betreft staat de Nederlander er goed voor. Ondanks een slechte start van het seizoen, waarin hij twee keer uitviel, heeft Verstappen inmiddels een ruime voorsprong opgebouwd op Leclerc. Het gat van tachtig punten tussen beide coureurs houdt in dat Verstappen drie van de resterende negen races zou kunnen laten schieten en Leclerc die alle drie zou moeten winnen, en dan zouden de twee rivalen nog steeds zo’n beetje gelijk staan in aantal punten.

Verstappen heeft zijn voorsprong te danken aan zijn eigen consistentie. De Nederlander weet telkens het maximale uit zijn snelle auto te halen en is nauwelijks op fouten te betrappen. Hij lijkt dit jaar wat rustiger en geduldiger te racen, en weet zo uit de problemen te blijven en crashes te voorkomen. De wisselwerking met zijn team is bovendien optimaal – bij Red Bull nemen ze steeds wél de juiste beslissingen.

Over een eventuele tweede wereldtitel wilde Verstappen het na afloop van de GP in Hongarije nog niet hebben. „We hebben een geweldige voorsprong, maar we moeten niet veel meer dagen hebben zoals zaterdag”, verwees hij naar de motorproblemen die Red Bull tijdens de kwalificatie had. „We moeten blijven werken om onszelf te verbeteren.”

Toch zal ook Verstappen weten dat de kans klein is op een herhaling van de climax van vorig jaar, toen de strijd om het wereldkampioenschap pas in de laatste ronde van de laatste race beslist werd. Aannemelijker is dat de Formule 1 straks voortijdig van spanning ontdaan zal zijn.