Conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach laait weer op

Opgelaaide gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan in het grensgebied rond Nagorno-Karabach hebben woensdag aan drie personen het leven gekost, melden internationale persbureaus. Separatisten zeggen dat twee van hun strijders door Azerbeidzjaanse drone-aanvallen zijn omgekomen, terwijl het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie meldt dat een van hun militairen omkwam door een „terroristische daad” van „illegale Armeense troepen”. De separatistische leider van Nagorno-Karabach, Arayik Harutyunyan, kondigde woensdag een gedeeltelijke militaire mobilisatie aan.

In 2020 voerden Armenië en Azerbeidzjan een zes weken durende oorlog die duizenden mensen het leven kostte. Azerbeidzjan kreeg de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug, waarna de twee landen met Rusland een deal tekenden over het einde van de oorlog. Russische vredeshandhavers moesten vervolgens zorgen voor rust in het door separatisten bezette gebied. Sinds de jaren 90 staat Nagorno-Karabach, internationaal erkend als deel van Azerbeidzjan, onder controle van etnisch Armeense bewoners, met steun van Armenië. Eind vorig jaar laaide het conflict tussen de twee landen ook al kortstondig op.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie eist na de gevechten van woensdag dat Armeense militairen het gebied verlaten. Het Russische ministerie van Defensie beschuldigt Azerbeidzjan van het verbreken van het staakt-het-vuren en spreekt van oplaaiend geweld. De EU roept op tot een „onmiddellijke beëindiging van de vijandigheden” in het gebied.

