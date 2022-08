Celstraffen tot vier jaar voor aanslagplegers pand Panorama

De drie aanslagplegers op het pand van weekblad Panorama zijn woensdag veroordeeld tot celstraffen van twee tot vier jaar. De hoogste straf is vier jaar en negen maanden, twee anderen moeten twee jaar en negen maanden de cel in. Het drietal schoot in 2018 met een raketwerper op het gebouw waar onder meer Panorama gevestigd is in Amsterdam-West. Volgens de rechter is er geen bewijs dat de aanval uitsluitend is gericht op het weekblad - in het pand zitten ook andere bedrijven.

De rechters leggen geen link tussen de publicaties van het blad en de aanslag, omdat „er geen duidelijk motief voor de beschieting is gebleken”. De verdachten hebben „geen openheid van zaken gegeven”. Het hof oordeelt wel dat de drie mannen „minachting voor de Nederlandse samenleving en de daarin geldende regels” hadden door in het openbaar rond te lopen met een oorlogswapen.

Eerder had het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van ruim zes jaar geëist. De aanklager betitelde de aanslag als democratie-ondermijnende „aanval op de vrije pers”. De zaak loopt al jaren: in 2019 eiste justitie nog celstraffen tot zes en zeven jaar. De rechtbank ging daar destijds niet in mee, omdat onduidelijk was of de aanslag gericht was op Panorama.

Bij de actie raakte niemand gewond. Wel liep het gebouw forse schade op. Een week na de aanslag op Panorama reed een auto in op het gebouw van De Telegraaf. Beide media schrijven geregeld over de georganiseerde misdaad in Nederland. Justitie legde eerder een verband tussen de publicaties van Panorama over dat onderwerp en de aanslag.