Burgemeestersdilemma: vlag laten wapperen of weghalen?

Toen Jan Kottelenberg, burgemeester van Neder-Betuwe én voormalig melkveehouder, vorige maand inviel voor zijn dochter op de familieboerderij in de Achterhoek, viel het hem op. In zijn gemeente in de Betuwe stond in een weiland een bord met „Bid voor onze boeren”. Vijfenzeventig kilometer oostelijker in Gelderland hingen overal omgekeerde Nederlandse vlaggen.

Een paar weken later heeft ook Kottelenberg te maken met het dilemma van veel burgemeesters: de vlaggen in de, meestal neutrale, openbare ruimte laten hangen – of weghalen. Om beide wordt door inwoners gevraagd. De omgekeerde vlag is voor de één een symbool van protest, de ander doet het pijn om een nationaal symbool, de Nederlandse driekleur, op zijn kop te zien hangen.

Het opvallende is dat de omgekeerde vlag – en wat daarmee te doen – niet in alle gemeenten, en zelfs niet in alle regio’s, tot onrust leidt. Dat lijkt af te hangen van de samenstelling van de bevolking. En van de soort landbouw die overheerst.

Zo is op basis van onder meer lokale en regionale media op te maken dat in Limburg wel vlaggen hangen, en er zaterdag met tractoren werd gedemonstreerd in Maastricht, maar dat alleen de burgemeester van Weert een weghaal-deadline heeft gesteld. In Drenthe lijkt de vlag niet op het zand, maar vooral op het veen een kwestie te zijn. Hoogeveen was een van de eerste gemeenten die hem wilde weghalen, waarop gemeenteambtenaren werden bedreigd. Nu mogen de vlaggen blijven hangen tot na de vakantie.

In Zeeland wapperen omgekeerde vlaggen wel, maar zijn geen andere protesten. Tegen Omroep Zeeland zei een boer uit Domburg te druk te zijn met de tarweoogst. De provincie Friesland wil „geen olie op het vuur” gooien door vlaggen weg te halen, de burgemeester van Heerenveen zei tegen vakblad Binnenlands Bestuur dat hij de omgekeerde driekleur „wel een vrolijk gezicht” vond.

Zuid-Holland wil dat de vlaggen voor het eind van deze week weg zijn op provinciale wegen. De verkeersveiligheid is in het geding, vindt de provincie. In Flevoland mogen ze blijven hangen tot de Tweede Kamer begin september terug is van reces. Net als in de Flevolandse gemeente Dronten, waar de burgemeester vorige week sprak met een oorlogsveteraan en een agrariër, en dit het compromis werd. In het Zuid-Hollandse Oudewater is er in de bebouwde kom één vlaglocatie aangewezen.

‘Precaire situatie’

Uit Gelderland, Brabant en Overijssel komen de meeste berichten van ophef. Sommige burgemeesters zijn huiverig om te praten. In Voorst heeft locoburgemeester Peter Wormskamp het over „een precaire situatie”. In die Gelderse gemeente werden in juli voor het gemeentehuis hooibalen in brand gestoken. De burgemeester ging in gesprek met de demonstranten, waaruit een overleg ontstond. „Daaruit is gekomen dat de vlaggen deze vrijdag worden weggehaald. Naar zich het laat aanzien, gebeurt dat.” Daar is Voorst „trots op”. Maar Wormskamp zegt ook: „Het is een bloem in de knop.”

We hebben aan boeren gevraagd of ze willen protesteren met een boerenzakdoek Tjitske Siderius locoburgemeester Hattem

Soms zijn er verschillen tussen buurgemeenten. Waar de burgemeester van Oldebroek (Gelderland) wordt bedreigd omdat ze vlaggen liet weghalen, verliep het weghalen in Hattem „rustig en soepel”, zegt locoburgemeester Tjitske Siderius. „We hebben aan boeren gevraagd of ze willen protesteren met een boerenzakdoek.”

Siderius zegt: „Je ziet dat we een totaal andere gemeente zijn. Hattem is echt een stadje, de sociale cohesie is hier groot en iedereen houdt rekening met elkaar.” Haar indruk is dat in andere gemeenten ook niet-boeren het protest „aangrijpen om hun ongenoegen kenbaar te maken”.

Dat gebeurde maandag in Almelo, nadat burgemeester Arjen Gerritsen had aangekondigd dat een muurtekening van een omgekeerde vlag moest worden verwijderd. Het ging om de locatie ervan, vlak voor het stadhuis.

In de stad zelf hangen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de nabijgelegen gemeente Rijssen-Holten – nauwelijks vlaggen, vertelt een woordvoerder. Onduidelijk is wie de muurschildering maakte, net als onduidelijk was wie er kwam demonstreren. „Er was geen organisator”, zegt zij, en het protest was niet gemeld. De demonstratie ging tot een uur of twaalf goed, daarna „zocht een groep de confrontatie met de politie”. Die demonstranten waren eerder betrokken bij coronademonstraties, zoals de ‘koffiedrink’-protesten, zegt de woordvoerder.

In de Betuwe maakt Jan Kottelenberg zich daar zorgen over. Ook hij ziet landelijk protesten van ongeorganiseerde kleine clubjes. „Dit gaat door elkaar lopen. Zijn het nog boeren of zijn het relschoppers?”

Ze voelen zich niet gekend

In eerste instantie vroeg hij in een column op de gemeentelijke Facebookpagina om het weghalen van de vlaggen. Er was eerder een goed gesprek met de boeren geweest, vertelt hij. Onder anderen met gedeputeerde Peter Drenth (Landbouw, CDA) en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. En de landbouwsector in Neder-Betuwe bestaat „voor 60 procent uit de laanboomkwekers” en fruitteelt. Er zijn niet zo veel veehouders die door het stikstofbeleid worden getroffen. Een groep van dertig boeren „compleet met tractoren” wilde een gesprek met hem over de vlaggen. Dat werd voor Kottelenberg „een eyeopener”: „De meesten worden niet bedreigd door de stikstofmaatregelen, maar voelen zich niet gekend in hun waarde voor de samenleving, en hebben het vertrouwen in de rijksoverheid verloren.” Sommige van de aanwezigen waren „blijven steken in woede”. De burgemeester ziet een sentiment dat „versterkt is door corona”. „Dan heb ik mijn burgemeesterspet op: hoe voorkom ik escalatie?” De vlaggen blijven daarom tóch hangen, tot eind van de maand. Dat besluit leverde overigens weinig discussie op.

Onderwijl blijft hij in gesprek: „Ik spreek de taal.” De burgemeester herkent de manier waarop boeren „zijn geworteld”: „Mijn dochter is de tiende generatie in ons bedrijf.” En zij, vertelt hij, is „veel milieubewuster bezig” dan voorgaande generaties. Dáár liggen volgens hem de kansen.