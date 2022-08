Boeken vrij van functie

Soms heb je dat je iets in één week tijd meerdere keren tegenkomt. Zo had je het de avond ervoor met je gezelschap over een boek, en kom je het de volgende dag prompt in de boekhandel tegen.

Ik had het laatst met een uitspraak van Maxim Februari in zijn Huizinga-lezing van vorig jaar-, over waarom de mens danst: „de mens tekent, zingt en danst nu eenmaal niet om er de werking van radioactiviteit mee te onderzoeken of om het sociale stelsel te redden, maar omdat dansen iets is wat de mens doet”.

Zo’n zelfde redenering hoorde ik van een vriend van mij die het over Silesius had, die schreef ooit: „Die Rose ist ohne Warum. Sie blühet, weil sie blühet.” Ofwel: De roos kent geen waarom. Ze bloeit omdat ze bloeit.

Dingen zijn op een bepaalde manier omdat ze nou eenmaal zo zijn, mensen doen dingen omdat ze die dingen nou eenmaal zo doen.

Als boekhandelaar valt het mij op hoeveel mensen er zelfhulpboeken kopen en hoeveel van die boeken hoog in de verkooplijstjes eindigen. Erg is dat niet, zeker niet, de mens moet lezen wat hij nou eenmaal graag wil lezen. Waar ik wél in geïnteresseerd ben, is waar toch die neiging vandaan komt om te lezen of te schrijven om een beter mens te worden.

Zelfs een boek is heden ten dage een instrument om iets mee te kunnen: een beter mens worden, vaardigheden ontwikkelen, de wereld beter maken, depressies ‘overwinnen’ of om het kookrecept nog lekkerder te maken. Heidegger schreef ooit dat de moderniteit gekenmerkt wordt door het stellen van de volgende vraag, bij het zien van een onbekend stuk gereedschap: ‘Waar is het voor?’

De interesse gaat bij het vreemde al snel uit naar de vraag waar het voor dient, in plaats van het vreemde als iets op zichzelf aan te zien. Dat geldt dus ook voor het boek. Waken moeten we, want hoewel zelfhulpboeken vast veel voor een mens kunnen betekenen, ontstaat er wel een geestelijke armoede als we de kunsten en de letteren als middelen gaan zien. De reden waarom we dit niet moeten willen, is dat we alleen maar met dezelfde vraag overblijven: wat kan ik ermee? Terwijl sommige dingen nou eenmaal zonder vraag mogen bestaan.

De mens leest omdat hij dat nou eenmaal doet, net zoals hij schrijft, wandelt en danst. En dat is maar goed zo, een beter en gelukzaliger mens word je misschien wel door ervan uit te gaan dat sommige dingen niet bevraagd hoeven te worden. Beschouw de dingen dus niet in het grotere, zo er gaat namelijk te veel verloren.

Ted Hughes schreef het zelfs schoon op in een gedicht, waarmee eigenlijk alles gezegd is: ”It was the first fresh peach I had ever tasted./ I could hardly believe how delicious./ At twenty-five I was dumbfounded afresh/ By my ignorance of the simplest things.”