Alleen LTO gaat vrijdag namens wantrouwige boerenorganisaties naar stikstofgesprek

De meeste boerenorganisaties zullen vrijdag niet deelnemen aan het stikstofgesprek onder begeleiding van bemiddelaar Johan Remkes aankomende vrijdag, maar laten zich vertegenwoordigen door LTO Nederland. Dat hebben de boerenorganisaties woensdagavond volgens persbureau ANP na „goed overleg” besloten. Onder meer Farmers Defence Force en Agractie gaan niet mee, omdat ze geen vertrouwen hebben „in het door de regering geregisseerde overleg”.

LTO zal namens hen wel met Remkes in gesprek gaan en daarna worden „de uitkomsten van het overleg teruggekoppeld, besproken en verdere stappen afgestemd”, zo laten de boerenactiegroepen weten.

Wekenlang waren de boerenorganisaties verdeeld over de vraag of een gesprek met Den Haag over het stikstofbeleid nut zou hebben of niet. Zo stonden boerenorganisatie LTO Nederland en boerenactiegroep Agractie in principe positief tegenover een gesprek, maar keerden kritische boerenprotestgroepen, zoals FDF, al van begin af aan een overleg in Den Haag de rug toe.

Eisen onveranderd

Woensdagavond kwamen alle belangenclubs bijeen in Nijkerk om „op één lijn te komen”. Na afloop stelden de boerenactieclubs dat dat gelukt is en ze inhoudelijk samen optrekken. Aan tafel zaten Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouderij Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Een woordvoerder van LTO Nederland laat aan ANP weten dat de eisen van de boeren onveranderd zijn: het kabinet moet zijn stikstofplannen aanpassen. Namens het kabinet zullen vrijdag premier Mark Rutte (VVD), minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en minister Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) aanschuiven.

