En daar waren ze weer: ‘alle’. Kordaat in gelid en vol verwachting kwamen ‘alle’ binnenlopen, om enkele woorden later alweer een kopje kleiner gemaakt te worden. Alle? Geen enkele, zal je bedoelen!

Dit keer was het een sympathieke Journaal-presentator die ‘alle’ binnenliet en meteen naar de slachtbank leidde. De Europese Commissie had dit besloten, zei ze: „Alle auto’s die in de EU worden verkocht mogen na 2035 geen CO 2 meer uitstoten.” Geen énkele auto mag dat dus meer – en je zag alle auto’s bedremmeld afdruipen, de studio uit.

Hier gebeurt iets opmerkelijks: een ‘positieve tegenspraak’. Je begint een zin met een onbepaald hoofdtelwoord (‘alle’) dat doet vermoeden dat je iets positiefs gaat zeggen of bevestigen (‘alle dagen is het mooi weer op Kreta’). Maar in plaats daarvan volgt precies het tegengestelde (‘alle dagen is het geen mooi weer op Kreta’). Had je dat dan niet meteen kunnen zeggen (‘op geen enkele dag is het mooi weer op Kreta’)?

Het is een taaltrend. Een kleine greep uit voorbeelden vanaf het tv-scherm (de meeste uit tv-journaals van NOS en RTL).

„Alle voetbalwedstrijden voor kinderen morgen gaan niet door.” „Vorige week werd duidelijk dat alle nieuwe wedstrijden niet doorgaan.” „Alle vluchten gaan niet door.” „Allemaal kunnen ze niet zonder hulp.” Heel sneu is deze, over drenkelingen, met een klap na een hoopvol geformuleerd begin: „Alle drie de mannen overleefden het niet.” (RTL Nieuws)

Het komt ook in andere kringen voor. Toenmalig PvdA-leider Lodewijk Asscher zei twee jaar geleden in de Tweede Kamer: „Alle doelen die het kabinet zichzelf heeft gesteld zijn niet gehaald.” In de buurt komt ook nationale brompot Johan Derksen, die eens in het algemeen zei: „Ik vond het altijd niks.” En wat te denken van deze onderzoeksjournalistieke uitspraak: „Overal wisten mensen het niet” (Zembla)

Wat is hier aan de hand? Logisch gezien komen de zinnen op hetzelfde neer, zou je zeggen. ‘Alle P’s zijn geen Q’s’ is equivalent aan ‘Geen P’s zijn Q’s’. Maar ja, dat is formele taal. Is het in spreektaal niet verwarrend om te beginnen met ‘alle’ en die dan weg te wuiven?

Juist niet, zegt hoogleraar historische taalkunde Nicoline van der Sijs desgevraagd. Zij vermoedt dat het gaat om relatief jonge spreektaal en een vorm is van ‘topicalisatie’: je zet aan het begin van de zin datgene waar je de aandacht op wilt vestigen, namelijk dat niet zomaar een paar maar ‘alle’ vluchten niet doorgaan.

Van der Sijs: „Als je begint met een ontkenning gaan luisteraars pas echt opletten als ze daarna horen dat er iets niet doorgaat. Maar dan zijn ze alweer kwijt wat of hoeveel er niet doorgaat. Als je begint met ‘alle’ trekt dat onmiddellijk de aandacht en als je vervolgens ‘niet’ zegt, is dat onverwacht. Dan hoef je ook niet meer na te denken welke en hoeveel er niet doorgaan. Allemaal namelijk.”

Het hoort bij spreektaal, zegt ze: „Je kunt niet terugbladeren, dus je moet meteen opletten. Geen toeval dus dat dit taalgebruik vooral voorkomt in tv-journaals.”

Kortom, aandacht is koning. Maar misschien speelt nog iets anders mee. Want waarom niet gewoon negatief beginnen? Dat zal zijn omdat geen enkele kijker of luisteraar het leuk vindt om na een lange dag ook nog eens ontkennend toegesproken te worden. Nee. Allemaal moeten we positief blijven! Ook al gaat het allemaal niet door.