Aantal anonieme meldingen over kinderporno dit jaar fors gedaald

Het aantal anonieme meldingen van kinderporno op internet is in een jaar tijd fors gedaald. In de eerste helft van 2022 zijn bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) 93 procent minder anonieme meldingen van kinderporno binnengekomen dan in diezelfde periode een jaar eerder, zo concludeert het bureau woensdag. Ook via internationale meldpunten zijn minder meldingen binnengekomen: sinds vorig jaar daalde dat met 77 procent.

Nederland was lange tijd de wereldwijde nummer twee in het hosten van kinderporno - een dubieuze prestatie waar Ferd Grapperhaus (CDA), minister van Justitie in het vorige kabinet, wat aan probeerde te doen. Hij investeerde in het kinderpornomeldpunt van het EOKM en verhoogde de druk op de Nederlandse hostingbranche om kinderporno tegen te gaan. Wie kinderporno faciliteert, kan een boete krijgen tot 4 procent van de bedrijfsomzet.

Volgens het EOKM is het deze druk die er mede toe heeft geleid dat er dit jaar minder kinderporno op Nederlandse servers is gemeld. Maar dit betekent niet per se dat er ook minder kinderporno online te vinden is: volgens het expertisecentrum is een deel van de hosters van kinderporno naar het buitenland vertrokken. „Dit is zorgelijk, omdat het probleem verplaatst”, aldus het EOKM. Hosters kunnen „volledig uit beeld verdwijnen”, zeker als ze naar landen vertrekken waar geen handhaving plaatsvindt op kinderporno.

Lees ook: Het afvoerputje van het internet zit in een Noord-Hollands dorp