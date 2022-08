VS doodt leider Al-Qaida in Afghanistan

De Amerikaanse president Joe Biden heeft bevestigd dat Ayman al-Zawahiri (70), die Bin Laden na diens dood opvolgde als Al-Qaidaleider, afgelopen weekend is gedood bij een droneaanval in Afghanistan. Het is de zwaarste klap voor Al-Qaida sinds Bin Laden werd gedood in 2011. „Er is gerechtigheid, deze terroristenleider is niet meer”, zei Biden tijdens een persconferentie vanuit het Witte Huis.

De Egyptische dokter Al-Zawahiri leidde al-Qaida sinds Amerikaanse commando’s in 2011 Osama bin Laden doodden in Pakistan. Hij werd gezien als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, waarbij bijna 3000 mensen om het leven kwamen. Er stond een prijs van 24 miljoen euro op zijn hoofd.

Droneaanval

De droneaanval is zondagochtend om 6:18 uur lokale tijd uitgevoerd door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De Amerikaanse inlichtingendienst zegt met „grote zekerheid” te hebben vastgesteld dat de gedode man inderdaad al-Zawahiri was. Volgens hem vielen er bij de operatie verder geen slachtoffers.

De afgelopen jaren waren er vaker geruchten dat al-Zawahiri dood zou zijn, maar dat bleek telkens onjuist. Hij richtte de Egyptische Islamitische Jihad (EIJ) op, die in 1998 fuseerde met Al-Qaida. Zo ontmoette hij Osama bin Laden, de oprichter en leider van Al-Qaida.

Amerikaanse aanklagers beschuldigden al-Zawahiri niet alleen van betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september 2001, maar ook van betrokkenheid bij de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia in 1998. Ook eiste al-Zawahiri de verantwoordelijkheid op voor de bomaanslag in de metro van Londen in 2005, waarbij 52 mensen om het leven kwamen.

In een verklaring heeft een woordvoerder van de Talibanregering in Afghanistan bevestigd dat er een aanval in Kabul heeft plaatsgevonden. Hij zei niet of daarbij mensen zijn omgekomen.