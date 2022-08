Vanaf vandaag kunnen ouders negen weken met betaald ouderschapsverlof

Vanaf dinsdag kunnen werkende ouders betaald ouderschapsverlof opnemen. Het gaat om een periode van negen weken betaald verlof, waarin ouders een vergoeding van 70 procent van hun brutosalaris ontvangen. De regeling geldt alleen voor werknemers in dienst en niet voor zelfstandigen. Ouders hebben recht op deze verlofregeling tot hun kind acht jaar is. Naast geboorte, geldt de verlofregeling ook bij adoptie of pleegzorg van een kind.

Uitkeringsinstantie UWV betaalt de negen weken vergoeding van het ouderschapsverlof. Het aangepaste verlofbeleid is er gekomen op basis van een EU-richtlijn, waar Nederland zelf overigens tegen stemde. Het kabinet vond dat landen zelf dergelijke besluiten moeten nemen. Aanvankelijk wilde het kabinet 50 procent van het brutoloon vergoeden, maar onder druk van de oppositie werd dat 70 procent. Ouders kunnen ervoor kiezen het verlof aaneengeschakeld op te nemen, of deze uit te spreiden over meerdere weken.

Zwangere vrouwen krijgen voor bevalling van hun kind zes weken zwangerschapsverlof en na de geboorte van hun kind tien weken bevallingsverlof. Vaders hebben recht op één week geboorteverlof. Onder het nieuwe beleid kunnen ouders daarna betaald negen weken ouderschapsverlof opnemen. Onveranderd blijft de onbetaalde halfjaarlijkse verlofperiode die ze daarna kunnen opnemen.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) stelde bij de bekendmaking van de regeling dat het kabinet hoopt dat de nieuwe regels „de drempel verlagen” om verlof op te nemen. „Dit helpt ook jonge vaders om meer betrokken te zijn bij het opgroeien van hun kind”, aldus Van Gennip. De maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen: zo wil het kabinet ook de vergoeding voor kinderopvang verhogen tot 95 procent voor werkenden.