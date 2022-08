Surinaamse regering schort omstreden grondproject op, protestbeweging staakt acties

De Surinaamse regering schort de uitgifte van percelen in een omstreden woningbouwproject met zes maanden op. Dat heeft de regering maandag aangekondigd, melden Surinaamse media. Protestbeweging Organic Movement, die de afgelopen weken demonstreerde tegen onder meer de hoge inflatie en vermeende corruptie, kondigde ondertussen aan haar acties voorlopig te staken.

Duizenden actievoerders gingen de afgelopen weken de straat op in Suriname uit onvrede over de regering. Directe aanleiding was het omstreden Sabaku-project in het noorden van hoofdstad Paramaribo, waarbij percelen zouden worden geschonken aan burgers. In uitgelekte documenten, gepubliceerd in de krant Suriname Herald, stond dat veel van de percelen waren gegeven aan politici gelieerd aan de regering van president Chan Santokhi en hun familieleden. Santokhi heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de uitgifte van de percelen.

De animo voor de straatprotesten nam de afgelopen week al af, waarop de organisatie achter Organic Movement een pauze van enkele dagen inlaste. Maandag kwamen nog slechts enkele tientallen actievoerders af op een protest bij het ministerie van Financiën en Planning in Paramaribo. Daar zei actieleider Raoul Hellings de protesten tot nader orde op te schorten. Het is niet duidelijk of het besluit van de actievoerders verband houdt met de toezeggingen van de Surinaamse regering.