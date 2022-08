Superjacht Jeff Bezos aangekomen in Rotterdam, maar gevreesde ontmanteling van De Hef hoeft niet

Het superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos, Project Y721, is aangekomen in de haven van Rotterdam. Doordat het schip zonder masten voer en een andere route koos, hoefde De Hef niet ontmanteld te worden, meldt de maritieme nieuwssite Schuttevaer dinsdag. Eerder dit jaar leek het er op dat De Hef gedemonteerd moest worden. Daarmee moest het mogelijk worden voor het schip van Bezos, met 127 meter lengte het grootste superjacht ooit gebouwd, om via de Rotterdamse haven naar zee te varen.

De drie masten van het schip, door scheeps-en jachtbouwer Oceanco gebouwd in het Zuid-Hollandse Alblasserdam, worden door kenners geschat op zo’n honderd meter hoog. Onder De Hef, officieel de Koningshavenbrug, doorvaren is voor Project Y721 kansloos. De brug heeft een doorvaarhoogte van zo’n veertig meter. Het middenstuk van De Hef zou met een drijvende bok met een hefvermogen van 1.800 ton gehesen moeten worden.

De verontwaardiging over het nieuws was groot. Als het schip in de zomer langs zou varen, moesten Rotterdammers het bekogelen „met rotte eieren”, zo luidde een oproep op Facebook. De Hef is een rijksmonument - daar mag je volgens sommige Rotterdammers niet aankomen. De gemeente Rotterdam had bovendien bij de heropening van de voormalige spoorhefbrug in 2017 beloofd dat deze niet meer ontmanteld zou worden.

Geen vergunning

Het is lange tijd onduidelijk gebleven of de gemeente de brug toch zou laten demonteren. In februari, toen de ophef ontstond, bevestigde de gemeente aan NRC dat toestemming was gegeven voor de doorvaart van het superjacht, waarna de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei dat hierover nog geen definitief besluit was genomen. Nadat het enige tijd stil bleef rondom deze kwestie, bleek eind juni dat scheeps- en jachtbouwer Oceanco nog steeds geen vergunning had aangevraagd.

Nu Project Y721 de Rotterdamse Eemshaven heeft bereikt en De Hef in tact is gebleven, lijkt de ophef voor niets te zijn geweest. Waarom eerder niet werd gesproken over de optie om zonder masten een andere route te varen, is niet duidelijk. Het transportbedrijf dat het transport van het superjacht heeft verricht, Koninklijke van der Wees, wil tegen Schuttevaer slechts zeggen dat het schip De Hef niet gepasseerd heeft.

