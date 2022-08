Sint Maarten minder afhankelijk maken van toerisme? Hoe dan?

Donkere wolken lozen hun lauwe regendruppels op het verlaten strand van Philipsburg, de hoofdstad van het Caribische eiland Sint Maarten. De palmbomen ruisen luider dan zonet, toen het strand nog werd overgoten met zonlicht. Een medewerker van een hotel aan de boulevard haalt kussens van ligstoelen.

Na zo’n regenbui nestelen de toeristen zich weer snel in het tropische tafereel. Ze liggen op strandbedjes in het witte zand met uitzicht op een azuurblauwe zee. Met een cocktail of biertje in de hand lopen ze af en toe tot hun middel het water in – een enkeling waagt zich aan een schoolslag.

Na orkaan Irma in 2017 was dat wel anders. Die verwoestte een groot deel van Sint Maarten waardoor de toeristen wegbleven. Pas na een jaar krabbelde de toerisme-industrie voorzichtig op. Toen in 2020 de coronapandemie uitbrak, snelden de vakantiegangers weer met het laatste vliegtuig naar huis. Twee magere jaren volgden voor de economie van het eiland, die volgens de Wereldbank voor zo’n 85 procent afhankelijk is van toerisme. In 2019, het meest recente jaar waarvan de Wereldbank toerismecijfers heeft gepubliceerd, kwamen bijna twee miljoen toeristen naar Sint Maarten.

Sint Maarten (zo’n 43.000 officiële inwoners en naar schatting 20.000 ongedocumenteerden) is sinds 2010 een onafhankelijk land, dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de coronacrisis kreeg het daarom financiële steun van Nederland, in totaal 141,7 miljoen euro aan rentevrije leningen. Dat gebeurde niet zomaar: Raymond Knops, tot begin dit jaar staatssecretaris van Koninkrijksrelaties (CDA), stelde een lange lijst voorwaarden op voor de leningen, voor de lange en korte termijn. Het gaat onder meer om ingrijpende hervormingen van de financiële sector en de economie.

Zo is afgesproken dat het eiland zijn economie minder afhankelijk moet maken van toerisme; orkaan Irma en de coronapandemie lieten zien dat de grote afhankelijkheid die economie zeer kwetsbaar maakt. Het kabinet heeft daarbij geen suggesties gedaan voor andere sectoren waarop Sint Maarten zou kunnen inzetten. „De stip op de horizon is samen gekozen. Hoe het land die stip wil bereiken is aan het land zelf”, zegt een woordvoerder van de huidige staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66).

Werk, werk, werk

Toch investeert Sint Maarten de laatste tijd niet minder maar juist méér in de toerismesector. Zo sloot het eiland, dat een populaire bestemming is voor cruiseschepen, recent een deal met de Royal Caribbean Group, een Amerikaans bedrijf voor cruisevakanties. Met de deal komen er zo’n duizend banen beschikbaar voor Sint Maartenaren die graag op de schepen willen werken, schreef de lokale krant The Daily Herald. Bij de aankondiging van de deal zei minister van Arbeid Omar Ottley: „Like the Rihanna [Amerikaanse zangeres afkomstig van het Caribische eiland Barbados] song says: ‘Work, work, work’.”

Tegelijkertijd weten de Sint Maartenaren heel goed dat de toerismesector het broze skelet van hun economie vormt. De vraag is alleen: wat kunnen ze anders dan vooral op toerisme inzetten? Goede alternatieven zijn er niet, zeggen Kishor Chhanang (49) en Shirley Theodule (54) . In de hoofdstraat van Philipsburg zijn ze aan het werk in juwelierswinkel Say Yes Jewelers. Het is niet de enige juwelierswinkel in de straat: je hebt er ook Value Jewels, Majesty Jewels, Royal Jewels en vele andere. Je kunt juwelen hier belastingvrij kopen. De winkels zetten in op vermogende cruiseschiptoeristen.

In Philipsburg kunnen toeristen belastingvrij juwelen kopen. Foto Souleyman Titah

Theodule werkte eerst 33 jaar met veel plezier bij een andere juwelier, maar deze ging failliet toen er tijdens de coronacrisis veel minder toeristen naar het eiland kwamen. Theodule werd ontslagen. Terwijl ze dat vertelt, zet ze haar bril af om de tranen uit haar ogen te vegen. En ja, nu is ze weer terug in de toerismesector. Veel andere opties waren er niet voor haar. Ze is blij dat ze weer een baan heeft.

Internet is relatief duur

Chhanang, een magere man in een geruit overhemd, denkt na over orkaan- en pandemiebestendige opties voor een klein eiland. „In India, waar ik vandaan kom, is de IT-industrie heel groot”, zegt hij. „Maar hier is het internet zó duur dat het denk ik niet aantrekkelijk is voor IT-bedrijven om zich hier te vestigen.”

„Sint Maarten lijdt als er geen toeristen zijn. Wij zijn een behoorlijk afhankelijk eiland.” De stem van Omar McGregor (41), die graag Coconut man genoemd wil worden, schiet een beetje omhoog bij die laatste zin. Hij staat kokosnoten te verkopen aan toeristen onder de palmbomen op het strand van Philipsburg. Hij klimt zelf de bomen in om ze te plukken.

Toen de toerismesector op Sint Maarten tijdens de coronapandemie stillag, realiseerde McGregor zich dat Sint Maarten „wakker moet worden”. Andere lucratieve industrieën aanboren is lastig, denkt hij. „Daarom moeten we meer zelfvoorzienend worden, zodat we ook kunnen overleven zonder toeristen. Wat dacht je van vissen? God heeft ook de zee geschapen, dus waarom zouden we die niet goed gebruiken?”

Foto Rachel Morón

Havendirecteur Alexander Gumbs denkt dat de beleidsmakers die bedacht hebben dat Sint Maarten zijn economie moet diversifiëren „misschien meer tijd op het eiland zouden moeten besteden”. In een kleine pick-up rijdt hij over het terrein van de haven van Philipsburg. Hij vertelt vol passie over de haven waar op een goede dag zes cruiseschepen binnenvaren. Als de passagiers voet aan wal zetten, hoeven ze zich geen seconde te vervelen. Op het haventerrein kun je naar hartelust winkelen, er zijn bars, en de toeristen worden vermaakt door dansers en Caribische muziek.

Langere pier

„Het is echt heel moeilijk om minder afhankelijk te worden van het toerisme”, zegt Gumbs, die richting de twee lange pieren van de haven rijdt. „Voor grootschalige landbouw zijn we te heuvelachtig. Bovendien is ook die niet orkaanbestendig. Fabrieken zijn ook niet orkaanbestendig. Internet is hier heel duur . Zelf betaal ik 150 dollar per maand.” Gumbs denkt dat het beter is om de kansen die er nog liggen op toerismegebied aan te grijpen. Hij wijst naar een van de pieren. „Die willen we langer maken zodat we ook de grootste cruiseschepen hier kunnen verwelkomen.”

Ze stond voor de grote uitdaging om de toerismesector tijdens de coronacrisis uit het slop te trekken: toenmalig minister van Toerisme Ludmila de Weever, die nu in het parlement van Sint Maarten zit voor de United People’s Party (UP). „Ik was alleen maar bezig met de vraag: hoe kunnen we zo snel en zo veilig mogelijk weer open?”, zegt de energieke De Weever in een lange roze jurk in haar favoriete lunchroom in Simpson Bay, een plaatsje ten westen van Philipsburg. „Ik wist dat we niet al te lang dicht konden blijven, omdat we zo afhankelijk van toerisme zijn.”

De Weever voerde een verplichte coronaverzekering in voor toeristen: voor 30 dollar (nu 15) zouden hun ziektekosten gedekt worden als ze op Sint Maarten corona zouden krijgen. Het hielp: vanaf januari 2021 begon het toerisme weer aan te trekken. „Het diversifiëren van de economie was in die periode onderwerp van gesprek”, zegt De Weever, terwijl ze Griekse mezze eet. „Maar ik had zoiets van: dat kan niet zo snel, we moeten nu gewoon open. En het gaat me heel veel geld kosten en dan zouden we wéér ons handje op moeten houden bij Nederland.”

Bovendien denkt De Weever dat het lastig is om minder afhankelijk van toerisme te worden. „Wat we misschien nog zouden kunnen uitbreiden is de maritieme sector. We hebben in die sector al veel reparateurs en ingenieurs. Die hebben veel werk. Maar verder zie ik geen opties. Niet de visserij, omdat onze wateren in het verleden overbevist zijn. We hebben naar mijn mening al veel te veel advocatenkantoren en vastgoedbedrijven hier. Vroeger verdienden we aardig aan buitenlanders die hier offshore bankierden, maar andere landen zijn strenger gaan toezien op witwassen.”

Maar is méér investeren in toerisme dan de oplossing? Ja, zegt Omar Ottley aan de telefoon. Naast minister van Arbeid (UP) is hij ook waarnemend minister van Toerisme, omdat de huidige al een paar maanden ziek is. Hij legt uit: „Het doel is om andere industrieën door de toerisme-industrie te laten groeien. Nu zie je bijvoorbeeld dat we nieuwe hotels door buitenlandse bouwvakkers laten bouwen. Wij willen dat daar lokale mensen voor ingezet worden, zodat hier op Sint Maarten ook de bouwsector groeit.” Daarvoor zijn nieuwe regels in de maak, volgens de minister.

Sint Maarten heeft recent niet alleen een deal gesloten met de Royal Caribbean Group, maar ook met drie marketingbedrijven die nog meer toeristen moeten gaan trekken. Want de toeristische sector kleiner maken, is geen optie, zegt Ottley. „Dat is hetzelfde als tegen Rusland zeggen dat het niet moet focussen op gas.”

Klimaatverandering Bedreiging toerisme Op verschillende plaatsen wordt de kust van Sint Maarten bedekt door een enorme hoeveelheid sargassum, schrijft Caribisch Netwerk, een site met nieuws over het Caribische deel van het Koninkrijk. Je ziet dit bruinwier ook in grote hoeveelheden in verschillende baaien drijven. Sommige baaien zijn daarom de komende tijd gesloten. Dat kan een impact op het toerisme van Sint Maarten hebben. Vissen en schildpadden raken verstrikt in het wier, waardoor sommige sterven. Op den duur gaat het sargassum rotten. Dat stinkt niet alleen enorm, maar is ook schadelijk voor de gezondheid van mensen en onderwaterdieren. De afgelopen jaren neemt het sargassum in de Atlantische Oceaan toe. Eén van de oorzaken is de opwarming van het zeewater door klimaatverandering.