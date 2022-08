Santokhi buigt, maar de crisis in Suriname is niet weg

Een drastische verandering, transparanter beleid en prioriteiten stellen. De Surinaamse president Chan Santokhi heeft deze week een aantal toezeggingen gedaan, waarmee hij hoopt dat de rust in het land – na bijna twee weken van protesten – terugkeert.

Terwijl duizenden ontevreden Surinamers de straat op gingen om te demonstreren tegen zijn beleid ging Santokhi maandag naarstig het gesprek aan met verschillende organisaties uit onder meer het sociaal-maatschappelijk middenveld en hoorde hun kritiek aan. Die was niet mals, zo deelde Santokhi met de pers. Aan tafel geflankeerd door enkele ministers en vicepresident Ronnie Brunswijk was Santokhi’s toon mild, bezorgd, maar ook beslist: het moet anders, gaf hij toe. Voor de protesten kon Santokhi nogal eens aanvallend en volgens sommigen arrogant reageren op kritiek met woorden als „ik ben gekozen voor vijf jaar, en tot die tijd blijf ik president”. Nu zei hij: „Ik heb geluisterd en wat de samenleving wil zal gaan gebeuren.”

Omstreden bouwproject

Concreet worden er een aantal besluiten teruggedraaid die bij zijn aantreden twee jaar geleden al kwaad bloed zette, zoals de vriendjespolitiek bij gronduitgifte en de politieke benoemingen van familieleden. Een omstreden project, bedoeld voor mensen met lagere inkomens, maar waarbij bouwpercelen uiteindelijk onder meer zijn uitgedeeld aan politici en hun familieleden, wordt per direct tijdelijk stopgezet. Een half jaar lang mag er niets rondom dit project worden gedaan. Er mag niet worden gebouwd, maar ook mogen banken geen hypotheken verstrekken. Die tijd wil Santokhi gebruiken om goed uit te laten zoeken wie grond toebedeeld heeft gekregen en of dit op rechtmatige manier is gebeurd.

Een andere toezegging die Santokhi nu doet, is de aanpak van het omstreden benoemingenbeleid van zijn regering. Sinds zijn aantreden zijn familieleden benoemd op hoge en machtige posities binnen raden van commissarissen of raden van toezicht. Zo heeft Leo Brunswijk, de broer van de vicepresident Brunswijk, verschillende functies, bijvoorbeeld in de raad van bestuur bij Staatsolie en de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). Ook de echtgenote van Santokhi zit in de raad van toezicht van Staatsolie. Binnen twee weken moeten alle organisaties een lijst indienen met namen, waarbij vooral gekeken wordt naar mensen die dubbele functies hebben.

Toch is het de vraag of het Santokhi lukt om echte structurele problemen aan te pakken, zoals de economische crisis en de problemen in de gezondheidszorg, waar code zwart van kracht is, door chronische tekorten van zorgpersoneel en middelen. In korte tijd overleden bij de neonatale afdeling van het Academisch Ziekenhuis al vier baby’s vanwege de crisis daar en het wegtrekken van zorgpersoneel naar landen als Nederland, Curaçao en Bonaire waar ze beter betaald krijgen. Santokhi beloofde uit een noodfonds honderd miljoen Surinaamse dollar (ongeveer 4 miljoen euro) om acute problemen op te lossen.

Voor de demonstranten zijn beloftes van Santokhi niet genoeg. Ze hadden een lijst opgesteld met zeven punten die ze veranderd willen zien. Als drie daarvan worden ingewilligd, willen ze het gesprek aangaan met de president, zegt Dave van Aerde, leider van de demonstraties, vanuit Paramaribo. „Tot die tijd gaan we niet met hem om tafel, hoewel we het op prijs stellen dat het signaal is overgekomen en de regering lijkt te zijn wakker geschud.”