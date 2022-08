PSV komt goed weg tegen Monaco bij eerste horde naar Champions League

De belangen voor AS Monaco en PSV waren op dinsdagavond zo groot dat beide ploegen grote delen van de wedstrijd vergaten waarvoor betaald voetbal is bedoeld: vermaken van het publiek. Het doel heiligde de middelen. Deelname aan de zeer lucratieve Champions League is nu even boven alles verheven.

De spanning was negentig minuten zichtbaar bij PSV dat via een doelpunt van middenvelder Joey Veerman in de 39ste minuut aan de leiding kwam in het Stade Louis II. Axel Disasi maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker. Komende dinsdag is in Eindhoven de return in de derde ronde van de kwalificaties. Mocht de Eindhovense voetbalclub erin slagen AS Monaco uit te schakelen dan wacht er nog een play-off met het Belgische Union Sint-Gillis of het Schotse Rangers FC.

Met Ajax aanhaken bij de Europese top of veroordeeld zijn tot een tweederangs toernooi als de Europa League? Dat is de sportieve vraag voor PSV. In financieel opzicht staat er zelfs een bedrag van circa veertig miljoen euro op het spel.

Mentale tik

PSV deelde op zaterdagavond weliswaar een mentale tik aan Ajax uit door de concurrent in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 5-3 in de eigen Arena te verslaan, maar die prijs is in sportief en financieel opzicht minder waard dan deelname aan de Champions League. Want wil PSV op lange termijn de strijd met de Amsterdamse club aangaan dan zal het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij op het hoogste Europese niveau moeten acteren.

Omdat geld en prestaties in het voetbal meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet PSV nog voordat het seizoen begonnen is al de slag slaan. Grote vraag is of de club bereid is daarvoor risico’s te nemen. Twaalf maanden geleden hield PSV tijdens de kwalificaties waardevolle spelers als Donyell Malen en Denzel Dumfries langs de kant. De transfer van het tweetal naar respectievelijk Dortmund en Internazionale leverde ruim 43 miljoen op. De beslissende play-off om de Champions League tegen Benfica ging echter verloren.

Gakpo en Sangaré

PSV heeft er dit jaar voor gekozen hun meest begeerde spelers Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré wél te gebruiken tegen AS Monaco. De club hoopt dat dit tweetal het verschil maakt. Hun deelname pakte in Monaco goed uit. Aan de hand van beide spelers hield het elftal op professionele wijze stand tegen de nummer drie van Frankrijk. Van Nistelrooij had zijn ploeg verder op twee plaatsen gewijzigd in vergelijking met het duel om de Johan Cruijff Schaal. Rechts achterin speelde Phillipp Mwene in plaats van Ki-Jana Hoever en rechts voorin kreeg Ismael Saibari de voorkeur boven Johan Bakayoko.

PSV was in verdedigend opzicht ietsje beter in balans tegen Monaco, maar wist voorin weinig af te dwingen. PSV dacht aan één doelpunt genoeg te hebben, maar bezweek na het uitvallen van Sangaré in de slotfase onder de druk van AS Monaco - ook omdat de vermoeidheid toesloeg. Met 1-1 kwam PSV goed weg. Volgende week zal de spanning weer groot zijn. Kwalificatie voor de Champions League levert direct vijftien miljoen euro aan startgeld op. Daar komen nog bedragen bij gebaseerd op prestaties uit heden en verleden. Daarnaast is er 930.000 euro per punt te verdienen. Al met al gaat het dan om minimaal veertig miljoen euro. Genoeg om Gakpo en Sangaré niet te hoeven verkopen. Ze hebben hun toekomst in eigen hand.