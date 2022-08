Praten of niet praten met het kabinet, dat is de vraag voor de boeren

Praten of thuisblijven, dat is de kwestie. De boeren zouden samen optrekken. Samen zouden ze de politiek in Den Haag de rug toekeren. Alle kritische boerenorganisaties waren het erover eens dat praten met ministers geen zin heeft zolang het kabinet de boeren onhaalbare stikstofreductiedoelen oplegt en in de communicatie over die plannen ook blijk geeft van onwetendheid van en minachting voor de landbouw en het boerenleven als cultuur. Zo was de sfeer op de massaal bezochte boerendemonstratie in Stroe op de Veluwe.

Inmiddels zijn er zes weken verstreken, en het front vertoont scheuren. Voorzitter Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO Nederland wil bij nader inzien toch ingaan op de uitnodiging van gespreksleider Johan Remkes om „zonder taboes” te praten. Dit na een telefonische oproep van premier Mark Rutte. De enigszins gematigde boerenactiegroep Agractie is eveneens niet meer totaal afkerig van een gesprek. Zij laat deelname aan het gesprek afhangen van de antwoorden van Remkes en Rutte op vragen van de groep over „op welke punten wij stappen vanuit het kabinet verwachten”, aldus een verklaring.

Volgens Farmers Defence Force, de meest uitgesproken en onder actievoerders machtigste actiegroep, heeft praten geen zin. Voorzitter Mark van den Oever beschuldigde vorige week in een filmpje op YouTube „onze Sjakie” nog van „verraad”. Het is altijd hetzelfde met de LTO-leiders, aldus Van den Oever: „Ze hebben allemaal een grote bek maar als het erop aankomt, is een telefoontje van Rutte genoeg om die tuinslangenruggegraat alle kanten heen te wurmen, zodat ze met hun dikke reet weer op het pluche kunnen gaan zitten.” Hij riep LTO-leden op de „chefjes weer terug het hok in” te roepen.

Deze tirade weerhoudt LTO-voorman Van der Tak er niet van woensdagavond aan te schuiven bij een overleg in Nijkerk met de actiegroepen. Van den Oever laat weten dat het overleg is bedoeld om weer „samen” op te trekken. Of dat betekent of iedereen gaat praten, of juist niet, staat volgens hem niet vast. „Alles ligt nog open.” LTO denkt daar anders over: Van der Tak gaat hoe dan ook met Remkes praten, liefst met de andere boerenleiders erbij, desnoods zonder.

Oud voorstel

De vraag is waar dat gesprek toe kan leiden. Het zou mooi zijn als Remkes erin slaagt het „vertrouwen” en „wederzijds respect” tussen kabinet en boeren te „herstellen”, zoals hij schreef in de uitnodiging aan alle partijen. Het zou ook mooi zijn als aan de escalatie van protesten een einde kan komen, met name aan de blokkades van distributiecentra van supermarkten en levensgevaarlijke acties zoals het storten van afval en brandstichting op de snelwegen. Maar wat als het kabinet de boeren niet tegemoet komt en de plannen niet matigt?

Van der Tak zou een mooi succes boeken door het kabinet te bewegen een oud voorstel, van mei vorig jaar, alsnog serieus te nemen en liefst te omarmen. Dat voorstel, het ‘versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021-2030’, werd door LTO samen met werkgeversorganisaties en natuurorganisaties opgesteld, en stelt lang niet kinderachtige maatregelen voor, met als belangrijkste: een reductie van stikstofemissies met 40 procent in 2030, tegen de 50 procent die het kabinet eist voor dat jaar, en het „gegarandeerd en sneller halen” van natuurdoelen. Het steekt LTO nog altijd dat het kabinet vrijwel niets heeft gedaan met dat plan, dat overigens omstreden is onder de achterban.

Als het kabinet de boeren tegemoetkomt in een mate die Van der Tak voldoende acht, dan is de vraag of de boeren ‘in het land’ daar vrede mee hebben. Met een vredesakkoord op zak zou Van der Tak zijn boze broeders van Farmers Defence Force wellicht kunnen marginaliseren en wegzetten als dwarsliggers voor wie niets goed genoeg is. Maar zelfs als dat zou lukken, dan is de vraag of ook regionaal georganiseerde boeren hun strijd zullen staken. Het zijn deze boeren, veelal uit het noorden en oosten van het land, die niet moe worden te stellen dat zij niets te verliezen hebben en blijven strijden tot alle plannen zijn teruggetrokken.

Voorwaarden Agractie Geen dwang en ‘gezond boerenverstand’ gebruiken Actiegroep Agractie wil vrijdag alleen met het kabinet praten als dat „stappen” zet om de boeren tegemoet te komen. In een brief aan Johan Remkes, die de gesprekken zal leiden, doet Agractie „een scala aan voorstellen”, vertelt leider Bart Kemp. Hij hoopt uiterlijk donderdag antwoord te krijgen. Agractie wil onder meer dat er niet langer wordt gesproken over gedwongen opkoopregelingen van boerenbedrijven. „Het moet vrijwillig.” Ook moet er meer ruimte komen voor „innovaties” van bedrijven om de stikstofuitstoot te reduceren. Verder moet volgens Kemp met „gezond boerenverstand” worden gekeken naar wat de natuur precies nodig heeft om te herstellen, zonder louter het „rigide” criterium te gebruiken van de zogenoemde kritische depositiewaarde: de grens aan stikstofuitstoot waarop beschermingswaardige flora en fauna in natuurgebieden het loodje leggen. „Welke andere factoren dan stikstof hebben invloed op die natuur? Hoe kunnen we die beïnvloeden? Wij missen nu de intentie bij het kabinet om daarover na te denken.” Ook wil Agractie dat ongeveer zesduizend bedrijven die door de rechterlijke stikstofuitspraak niet meer legaal werken worden gelegaliseerd. Daartoe moet de overheid volgens Agractie de latente ruimte voor de uitstoot van stikstof die veel andere bedrijven nog hebben in hun vergunning kopen en toewijzen aan deze bedrijven. Ten slotte wil Agractie dat de „rekenkundige ondergrens” voor de hoeveelheid stikstof die in natuurgebieden terecht mag komen wordt verhoogd. Een recent TNO-rapport geeft daar argumenten voor. Minister Van der Wal (Stikstof en Natuur, VVD) wil daar niet aan, schreef ze vorige week.

