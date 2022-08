You know, zei de docent, ik leg het wel in het Nederlands uit. Dat was voor haar makkelijker en voor ons beter te begrijpen. Lang duurde het niet: vanwege het internationale karakter van de Nederlandse studie politicologie moest het vak in het Engels. Ook als studenten en docent het Nederlands verkozen.

Ik moest aan dat wekelijks terugkerende ritueel in de collegezaal denken toen universiteiten vorige week kamerloze internationale studenten opriepen om niet meer te komen. Onder invloed van het idee dat alles een markt is – en de mens toch vooral consument – jagen universiteiten sinds een jaar of twintig op ‘internationals’. Omdat internationalisering een verdienmodel is dat volgt uit de perverse financiering van het hoger onderwijs (meer studenten is meer geld, en studenten van buiten de EU betalen meer collegegeld). En omdat alles hier in het teken staat van het ‘verdienvermogen’.

Internationalisering versterkt „het internationale concurrentievermogen van Nederland”, zei ene Mark Rutte in 2004 als staatssecretaris. PvdA’er Plasterk wilde als onderwijsminister in 2008 dat onderwijs „internationaal goed gepositioneerd en vermarkt wordt”. De universiteit als multinational.

Inmiddels komt vier op de tien eerstejaars studenten van buiten Nederland. De ‘international classroom’ is overvol. Studentensteden kunnen zóveel studenten die op kamers moeten niet aan.

Het begint te wringen dat Nederland, om Houellebecq maar weer aan te halen, geen land is maar een bv. De publieke ruimte wordt één grote reclamezuil, de universiteit een bedrijf, cultuur vooral waardevol als exportproduct.

Het zijn de globalistische elites die moedwillig de Nederlandse cultuur ondermijnen, roept die ene Leidse academicus met Frans-klinkende achternaam. Het zijn elites die publieke vraagstukken louter vanuit economische logica bezien, roept deze Leidse alumnus.

Want waarom zouden universiteiten vooral op aarde zijn om bij te dragen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland? Is het ook nog iets waard dat je er, naar Komrij, „goud vindt als je kiezels zoekt”? Niet volgens de ondoordachte aanvaarding van het idee dat wat goed is voor de economie goed is voor de samenleving (of dat dit laatste er niet doet). De BV Nederland moest floreren, dus moest internationalisering aangejaagd worden. Het verlies van de verzwakte banden tussen nationale gemeenschap en universiteit voelen we later.

Zo verdrukt commercie cultuur, ondergraven economische prikkels de zoektocht naar wat die natie in geglobaliseerde tijden nog is. Je hoeft geen overtuigd nationalist te zijn om zorgen te hebben over wat dan dreigt: een bv waarin niemand zich nog thuis voelt.

Mark Lievisse Adriaanse (m.lievisseadriaanse@nrc.nl) is -redacteur van NRC.