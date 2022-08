Politie arresteert opnieuw man die troep op snelweg dumpte

De politie heeft dinsdagochtend opnieuw iemand gearresteerd die ervan wordt verdacht vorige week donderdag afval te hebben gedumpt op de A18 bij Westendorp. Het gaat om een 40-jarige man uit Groenlo in de Achterhoek. De politie meldt hem eveneens te verdenken van opruiing, maar een politiewoordvoerder kon daar geen details over geven. Vorige week werd een 42-jarige boer die op de snelweg bij Westendorp afval dumpte ook gearresteerd, nadat de politie hem op heterdaad betrapte.

Bij het opsporen van afvaldumpers kan de politie gebruikmaken van beelden van (een deel van) de drieduizend snelwegcamera’s van Rijkswaterstaat. Het gebeurt niet vaak dat die beschikbaar worden gesteld voor opsporing. Justitie kan deze beelden achteraf gebruiken om die strafbare feiten, zoals het dumpen van afval, te bewijzen en een zaak te bouwen tegen verdachten. Een woordvoerder van de politie weet desgevraagd niet of de man uit Groenlo ook op deze manier in het vizier is gekomen.

Vorige week week dumpten boeren door heel Nederland onder meer autobanden, hooibalen en mesthopen op snelwegen, uit protest tegen de stikstofplannen van de regering. Dit leidde op meerdere plekken in het land tot ongelukken, waarbij in zeker één geval een auto total loss raakte. Ook ontstonden er files en besloot de politie uit veiligheidsoverweging stukken snelweg af te sluiten. Hoeveel boeren zich aan het dumpen van afval schuldig hebben gemaakt, is de politie niet bekend.

