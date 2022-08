Nieuwe fase voor Uber: voor het eerst komt meer geld binnen dan eruit stroomt

Voor het eerst sinds de oprichting in 2009 komt er bij taxiconcern Uber meer geld binnen dan eruit stroomt. In de maanden april, mei en juni wist het Amerikaanse groeibedrijf zijn vrije kasstroom – het verschil tussen inkomsten en uitgaven – te verhogen tot 382 miljoen dollar (373 miljoen euro). Een jaar eerder was de kasstroom nog bijna 400 miljoen dollar negatief.

Uber staat daarmee aan het begin van „een nieuwe fase”, zo stelde financieel topman Nelson Chai in een toelichting op de dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers. Met ingang van vorig kwartaal is het bedrijf een „kasstroom-opwekker” geworden. De techbelofte die jarenlang met miljoenen strooide in een poging de grootste te worden, moet vanaf nu „zijn eigen groei financieren”, aldus Chai.

De top van Uber maakt daarmee de belofte waar die de afgelopen maanden meermaals werd gecommuniceerd. Het bedrijf zag zich daartoe gedwongen omdat Uber het, net als veel andere techgiganten, al een tijdlang lastig heeft. Zo geven consumenten door de hoge inflatie minder geld uit, en wordt het aantrekken van kapitaal om verliezen af te dekken door de hoge rentes elke maand duurder.

Ook op de beurs krijgt de techsector dreun na dreun. Sinds het begin van dit jaar is het aandeel Uber meer dan 40 procent in waarde gedaald, en sinds de piek van begin vorig jaar zelfs bijna 60 procent. De belegger heeft in politiek en economisch onzekere tijden liever een veilige investering dan beleggingen die sterk groeien maar nog geen zicht hebben op winst.

Groei boven alles

Het taxibedrijf, opgericht in San Francisco, is het prototype van zo’n beloftevolle maar onzekere belegging. Bij Uber ging groei altijd boven alles. Volgens berekeningen van persbureau Reuters werd in dertien jaar tijd ongeveer 25 miljard euro uitgegeven in een poging Uber uit te bouwen tot wereldspeler. Dit voorjaar werd duidelijk dat beleggers die strategie niet langer accepteren: de belofte van winst, ooit in de toekomst, is niet langer voldoende.

Lees ook over de Uber-files die vorige maand uitlekten, waaruit bleek dat het bedrijf geregeld de grenzen van het toelaatbare opzocht.

In een reactie op die „aardverschuiving” kondigde topman Dara Khosrowshahi voor de zomer al aan dat Uber drastisch zal moeten veranderen. „De minst efficiënte marketing- en wervingskosten worden ingetrokken”, schreef hij in een brief aan personeel, die in handen kwam van zakenzender CNBC. Ook kondigde Khosrowshahi het einde aan van het bijna ongelimiteerd aannemen van personeel. „We gaan werven behandelen als een privilege.”

Een eerste doelstelling richting een houdbare bedrijfsvoering was volgens de topman een positieve kasstroom over het gehele huidige jaar. De cijfers die het bedrijf dinsdag meldde, kwamen niettemin als een verrassing. De kasstroom was veel hoger dan analisten hadden verwacht. Ook beleggers reageerden verrast: het aandeel koerste halverwege de dag bijna 15 procent hoger.

Een positieve kasstroom staat echter allerminst gelijk aan winst. Netto kwam Uber vorig kwartaal nog steeds uit op een verlies van 2,6 miljard dollar. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de belangen in andere techbedrijven, die de laatste maanden slecht rendeerden. Uber zou die belangen tegen de juiste prijs wel willen afstoten, zei Chai. Tot die tijd zullen beleggers rekening moeten houden met „schommelingen” in de winst.