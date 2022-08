Het is in de Efteling niet anders dan elders: oud moet en zal plaatsmaken voor modern. Het park gaat de attractie het Spookslot slopen en vervangen door een bijdetijdse spookattractie. Het spookhuis zou ‘niet meer van deze tijd’ zijn en ‘niet meer te repareren’: de welbekende riedeltjes in onze wegwerpmaatschappij zijn nu zelfs doorgedrongen in sprookjesland. Voor velen is het echter niet zomaar een attractie, maar een uniek kunstwerk en dierbaar erfstuk van twee van Nederlands grootste kunstenaars, Ton van de Ven en Anton Pieck. Ruim elf duizend mensen tekenden petities voor het behoud van dit iconische slot uit 1978.

Anna van der Heijden is ingenieur gespecialiseerd in bos- en natuurbeleid en is oprichtster van de werkgroep Nostalgische Efteling.

Een bezoek aan het Spookslot laat bijna altijd een grote indruk achter. Veel mensen ervaren in en rondom het slot een bijzonder nostalgisch gevoel. Voor sommigen heeft het slot iets spiritueels. Hoe komt dat? Het Spookslot ademt aan de buitenkant een en al romantiek. Het oogt als een onbewoonde ruïne van een ooit bezield kasteel. Wie nietsvermoedend de donkere ingang betreedt en besluit verder te wandelen, wordt al snel verrast door schrikbarende figuren, die herinneren aan de dood, geesten- en onderwereld. Weinig wandelpaden nodigen meer uit tot mindfulness dan deze. De donkerte belemmert het zicht en men raakt aangewezen op het aandachtig luisteren en voelen van de gladde, licht hobbelige ondergrond, om zich een weg te banen, al zoekende in de toch enigszins gevreesde duisternis. De attractie is nooit ontworpen om paniek te bezorgen, wél om een mooie spanning op te roepen. De zintuigen worden sterk geprikkeld, niet op een stressvolle, maar juist uitnodigende, zelfs romantische manier, zoals wanneer men in het donker door een oude, erfgoedwaardige steeg zou lopen waar de lantaarns zijn gedoofd. Juist dit menselijke karakter maakt het Spookslot zo indrukwekkend.

In de zogeheten hoofdshow in het slot komt op ritmische wijze een kloosterkerkhof tot leven. Er is geen spookachtige interactie met hoog ict-gehalte. Wat ontstaat is puur gevoel, mede opgeroepen door de zingende klanken van de viool, die voor een onheilspellende sfeer zorgt. Je hoort de magnifieke ‘Danse Macabre’, gecomponeerd door Camille Saint-Saëns in 1875, die zo verbonden is met het Spookslot dat velen dit ongeëvenaarde stuk precies hiervan kennen. Het lijkt bijna voor het Spookslot ontworpen te zijn: het ritme van de draaiende en nostalgisch schokkende balustrades, bloemen en grafstenen sluit naadloos aan op driekwartsmaat van de symfonie, die vanuit rust langzaam opbouwt tot een steeds heftiger geheel dat een uiteindelijke climax bereikt met bulderend gedonder, waarbij klank en schouwspel harmonisch op elkaar zijn afgestemd.

Twaalf middernachtelijke klokslagen

Wat geeft nu juist die diepe, voor velen zelfs spirituele ervaring in het Spookslot? Het is wellicht de combinatie van het aandachtig aanwezig zijn en voelen, de intense klanken en het macabere tafereel rondom de catacomben waarmee niet alleen alles wat dood is, maar ook de vervlogen herinneringen tot leven komen. Na de twaalf middernachtelijke klokslagen vervagen de seconden, als in een meditatie, tot een tijdloos geheel. Wat er vroeger was, is er weer, of beter: nog steeds. Hier ontmoeten de jonge generaties de oude en de levenden de gestorvenen. In gedachten zijn zij samen met wie zij in hun jongere jaren het Spookslot bezochten.

De plekken waar nostalgie zo tot leven komt, zijn zeldzaam. Feit dat het slot reeds 44 jaar is, versterkt de sfeer nog verder, aansluitend bij de visie van Pieck, die het oude meer waardeerde dan het nieuwe. Deze moderne tijd van technische hypes wordt binnen in het Spookslot onbelangrijk en we ervaren het tijdloze, spirituele, nostalgische moment puur. Juist deze tegenstelling met de wereld om ons heen, laat de nostalgie inslaan als een bom. „Nostalgie stijgt, naarmate het land technischer wordt, en killer” is een zeer treffend citaat van Pieck.

De magnifieke ‘Danse Macabre’ van Saint-Saëns lijkt voor het Spookslot gecomponeerd

De attractie herbergt niet alleen engerds en geesten, maar bundelt tevens twee belangrijke spirituele, holistische thema’s. De eerste hiervan is gelijkheid. De attractie is er voor iederéén: mensen van alle leeftijden, jong en oud, van baby tot rolstoel zijn van harte welkom. Niemand zal zich er gediscrimineerd voelen. In de spirituele zienswijze wordt niemand uitgesloten. Gelijkheid vind je ook terug in de ‘Danse Macabre’, waaraan een gedicht van Jean Lahor ten grondslag lag: na de dood is iedereen gelijk, en zo „danst de barones met een arme wagenmaker en dartelt de koning in de buurt van de schurk”. Dat is voor ‘spirituelen’, wie zich daar ook onder mogen scharen, in het echte leven ook wenselijk. We zijn als baby’s geboren en zullen allen weer ten onder gaan; rangen en standen zijn ‘slechts’ maatschappelijk.

Het tweede sterk uitgebeelde hoofdthema uit het gedicht van Lahor is de dood. Voor hoeveel spirituele mensen is de dood geen einde, maar slechts een overgang naar een nieuwe vorm waarin men verder ontwikkelt? Kan het zijn dat deze attractie meer zielen herbergt dan waarvan men zich op het eerste oog bewust is? De dood is actueel, zie de recente SIRE-campagne die mensen aanmoedigt om over de dood te praten. Het Spookslot toont respect voor de doden: ze mógen er zijn, ze mógen dolen en mogen zelfs tot leven komen.

Het Spookslot behoort tot de ziel van de Efteling, vinden velen. Zijn oude, nostalgische sfeer beïnvloedt vanuit het hart het gehele park. Opvallend genoeg geeft nu juist het Spookslot iets serieus aan het speelse sprookjespark, iets volwassens. Een plek waar het draait om aandacht, rust, eenvoud en belangrijke thema’s als gelijkheid en dood. Uitgerekend deze inhoudsvolle attractie moeten plaatsmaken voor modern griezelvermaak.

Kwetsbaar

Ooit opgezet vanuit de kernwaarden romantiek, nostalgie en eenvoud, toont het oorspronkelijke deel van de Efteling zich steeds duidelijker als een zeer kwetsbaar cultureel geheel. De Efteling begint daarmee steeds meer Disneylands gelijke te worden. Maar bizar genoeg is Disneyland Anaheim in de VS nu juist bezig om de oudste en volstrekt originele attracties te redden van de sloop. Het zou laaghangend fruit zijn om het Spookslot te restaureren, oude bomen te sparen en bos te herplanten.

Ik voeg me bij de overdenkingen van Anton Pieck in het boek Anton Pieck en de wonderbaarlijke geschiedenis van de Efteling door Martine Bijl: „We hebben veel moois laten verdwijnen. En toen het te laat was vonden we van schrik het begrip nostalgie uit”, na wat de kabouter hem vertelde: „Alles verandert maar. Niets blijft zoals het is. Er is geen bos meer veilig. Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien.” En waarop Pieck had geantwoord: „Ik ook.”

