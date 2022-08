Migratie is een van de grote onopgeloste problemen in Europa, waar geen enkele EU-lidstaat alleen tegen is opgewassen. Laat staan één staatssecretaris. Wat niet wegneemt dat zich voor de poorten van het aanmeldcentrum Ter Apel een drama afspeelt. Bestuurlijk onacceptabel, in strijd met de mensenrechten, juridisch en politiek onhoudbaar en gevaarlijk voor iedereen. Het bewijst overheidsonmacht in een tijd die al bol staat van de crises.

Over Ter Apel staat nu iedereen op z’n achterste benen, van Vluchtelingenwerk, UNHCR, Rode Kruis tot Unicef. Met de politie is ruzie over het chaotische verplaatsen van niet-aangemelde asielzoekers naar noodopvang elders. Ter Apel is een teken aan de wand in een periode waarin juist veel van de overheid wordt gevraagd. Als overheidsdiensten daadwerkelijk instorten, tast dat ieders gevoel van veiligheid aan.

De honderden mensen die er onbeschut de nacht voor de poort doorbrengen, zijn het resultaat van jarenlang wensdenken gepaard aan politieke onwil om voldoende reserve-opvang te financieren. Onvermogen om vooruit te kijken, om stabiele relaties met lokale overheden te ontwikkelen, om voldoende personeel paraat te hebben, om aanmeldprocedures tijdig af te wikkelen. De situatie is ook onwerkbaar – zie de forse onderbezetting en het dito ziekteverzuim.

Wie het NRC-verhaal ‘Deze crisis zag het COA al jaren aankomen’ leest, wordt automatisch boos. Dit is ook een politieke crisis – een beleid van ‘op- en afschalen’, van bidden en smeken met gemeenten, die een waaier aan eisen stellen. Het is bestuurlijk Nederland op z’n smalst – een passief kabinet, een overbelast lokaal bestuur, een burgerij die wantrouwig is gestemd. Sommige lokale overheden spannen zich bijzonder in, anderen marchanderen of drukken zich geheel. Intussen droogde de vastgoedmarkt op, net als de arbeidsmarkt en legde het kabinet verstandig advies van consultant PwC naast zich neer, om meer vaste locaties beschikbaar te hebben.

Inmiddels heeft het kabinet drie cruiseschepen voor noodopvang gehuurd, maar ontbreken geschikte havens. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD) schreef de Kamer zelf dat de situatie onhoudbaar is en nog het hele jaar alarmerend. Burgemeester Bruls zegde namens het Veiligheidsberaad de samenwerking met het Rijk op, tenzij er per 1 oktober een ‘structurele oplossing’ is. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat gemeenten toestaan om wél vluchtelingen uit de Oekraïne op te nemen, maar niet uit andere landen, verboden discriminatie is. Van der Burg zit dus goed knel.

Welke alternatieve ideeën zijn er? Herinvoering van grenscontroles? EU-aanmeldcentra in herkomstlanden? Asiel vragen bij ambassades? Eindelijk wél terugkeerafspraken in verdragen opnemen? Bovengrenzen stellen aan migratie - dus een ‘strategisch migratiebeleid’? De inspectie Rijksfinanciën gaf in 2020 een staalkaart aan opties. Een ‘eigen’ asielbeleid kan alleen als Nederland de EU verlaat en zowel het Europese Mensenrechten- als het VN-Vluchtelingenverdrag opzegt. Het beïnvloeden van de toestroom wordt dan ‘nog lastiger’, wordt voorspeld. Ook binnen de EU laat ‘irreguliere migratie zich moeilijk reguleren of stoppen’, gezien de demografie in Afrika. Vragen om een ‘asielstop’, zoals Kamerleden onlangs deden, is een illusie. Nederland moet beter voorbereid zijn op een realiteit waarvan het niet langer kan wegkijken.