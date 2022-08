Ihattaren al twee weken afwezig, reden blijft schimmig

Het mysterie rond de afwezigheid van Ajax-speler Mohamed Ihattaren wordt met de dag groter. De Amsterdamse politie kan om privacyredenen niets zeggen over de vermeende bedreigingen uit het criminele circuit aan het adres van Ajax-voetballer Mohamed Ihattaren. Ook de club en de zaakwaarnemer van de twintigjarige Utrechter zwijgen vooralsnog.

Ihattaren ontbreekt al ruim twee weken bij Ajax, officieel omdat hij „niet fit” zou zijn. De Telegraaf meldde zondagavond dat de Marokkaan afwezig is vanwege bedreigingen uit het criminele milieu als gevolg van zijn relatie met een jonge vrouw. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord vinden om hem op de club te laten komen.

‘Niks met criminaliteit te maken’

Zelf plaatste Ihattaren wel een bericht op Instagram. Hij deelde een post van zijn zus, waarin ze zegt: „Wij hebben niks met criminaliteit en bedreigingen te maken en staan altijd supersterk”. Ze schreef bij een foto van Ihattaren ook „gezond en snel weer terug, kleine broer. We zijn in orde”, gevolgd door de hashtag #geloofnietalles. Ihattaren voegde daar zelf aan toe: „Wat kan ik toch soms om de media lachen.”

Ihattaren brak enkele seizoenen geleden door bij PSV, maar zag zijn carrière in een neerwaartse spiraal komen. Hij vertrok naar Juventus, dat hem verhuurde aan Sampdoria, maar daar speelde hij nooit. Ajax pikte hem vervolgens op. Daar maakte hij in de voorbereiding op het seizoen een goede indruk op de nieuwe hoofdtrainer Alfred Schreuder. Ihattaren zelf vertelde ook dat hij op de weg terug was, nadat hij in een mentale dip had gezeten en veel was aangekomen. Hij haakte ruim twee weken geleden desondanks af voor het trainingskamp in Oostenrijk. Daarna trainde hij niet meer bij Ajax. (ANP)