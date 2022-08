Het brein van Al-Qaida miste het charisma van Bin Laden

Op een balkon in de Afghaanse hoofdstad Kabul maakte een Amerikaanse droneaanval zondag een abrupt einde aan het leven van Ayman al-Zawahiri. De van oorsprong Egyptische arts gold als het brein achter het radicaal islamitische terreurnetwerk Al-Qaida. Anti-terreurdeskundigen beschouwen hem als een sleutelfiguur achter de grote aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington.

Hoewel de intens vrome Zawahiri lange tijd in de schaduw opereerde van de veel charismatischer Al-Qaida-voorman Osama bin Laden was de bebrilde man met de grote baard op de achtergrond de strateeg die aanslagen her en der in de wereld hielp organiseren. Na de liquidatie van Bin Laden in 2011 nam hij de leiding op zich over Al-Qaida, dat toen overigens al flink aan slagkracht en invloed had ingeboet.

Lees ook: Dat Al-Zawahiri schuilde in een villa in Kabul, is saillant

De incidentele, nogal droogjes voorgedragen boodschappen – hoe fel van toon ook - die Zawahiri af en toe openbaar maakte, haalden het niet bij de vurige redes van Bin Laden. Ze misten ook de opzwepende uitwerking op radicaliserende jonge moslims van de preken van de vroegere leider.

Zawahiri’s nogal droogjes voorgedragen boodschappen haalden het niet bij de vurige redes van Bin Laden

Zawahiri leidde vooral de laatste decennia een Spartaans leven in onherbergzame Afghaanse berggebieden om zich aan Amerikaanse vergeldingsacties te onttrekken. Hij overleefde verscheidene aanvallen. De guerrillastrijd van de Taliban interesseerde hem intussen maar matig. Liever hield hij zich bezig met ambitieuze pogingen het Westen, dat hij als de voornaamste tegenstander van de islam zag, te raken. Goede jihadisten moesten volgens hem „de verre vijand” treffen, de Verenigde Staten, of de „naburige vijand”, de pro-westerse Arabische regimes.

Al in 1998 formuleerde hij zijn credo in een manifest: „Het is een plicht voor elke individuele moslim die daartoe in staat is om Amerikanen en hun bondgenoten – burgers en militairen - te doden in elk land waar dat mogelijk is.” Niet voor niets hadden de Amerikanen een prijs van 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet.

Student met dubbelleven

Zawahiri groeide op in een tamelijk welgestelde wijk van Caïro. Zijn vader was hoogleraar farmacologie, een oudoom was zelfs grootimam van de prestigieuze Al Azhar-universiteit, een ander familielid secretaris-generaal van de Arabische Liga. De jonge Zawahiri had echter weinig op met het tamelijk seculier ingestelde Egyptische establishment en begon radicaal-islamitische geschriften te lezen. Met name die van Sayyed Qutb, een vooraanstaand lid van de Moslimbroederschap. Al op 15-jarige leeftijd sloot Zawahiri zich aan bij de Broederschap.

Lange tijd hield hij zijn radicalisering verborgen voor zijn familie en leidde een soort dubbelleven. Netjes studeerde hij af in de medicijnen en voltooide zijn specialisatie als oogchirurg in 1978. Op een foto uit die tijd is hij te zien, zonder baard en in onberispelijk westers pak. Twee jaar later ging hij aan het werk als arts in de Pakistaanse stad Peshawar om gewonde Afghaanse mujahedeenstrijders en burgers te helpen.

Een jaar later, terug in Egypte, openbaarde zijn radicalisme zich voor iedereen. Hij werd opgepakt in de golf van repressie die volgde op de moord op president Anwar al-Sadat door radicale moslims, onder meer wegens diens vredesverdrag met Israël. Zoals in Egypte wel vaker gebeurt, werd hij samen met andere verdachten – allen gepropt in een kooi – berecht. „We hebben offers gebracht”, schreeuwde Zawahiri bij die gelegenheid, „en we zijn nog bereid tot meer offers tot aan de overwinning van de islam.”

Huwelijk zonder muziek

Zawahiri was inmiddels al getrouwd met Azza Nowair, een vrouw uit een welgestelde familie die zo mogelijk nog vromer was dan hijzelf. Voor hun huwelijk in 1979 stond ze haar aanstaande man slechts één keer even toe haar gezicht te zien. Ze hield ervan de Koran langdurig te bestuderen. Op haar uitdrukkelijke verzoek werd er op hun huwelijk niet gefotografeerd en viel er geen muziek te beluisteren. Het paar kreeg vier dochters en een zoon. Nowair kwam in 2001 om bij een Amerikaans bombardement op Kabul.

Zawahiri kreeg in 1981 drie jaar gevangenisstraf voor illegaal wapenbezit en werd in die periode ook gemarteld. Daarbij verried hij de naam van een medewerker, die vervolgens ook werd gearresteerd. Het bezorgde hem een diep schuldcomplex, dat volgens mensen uit zijn omgeving bijdroeg tot zijn verdere radicalisering.

Na zijn celstraf bracht hij enige tijd door in Saoedi-Arabië en belandde opnieuw in Peshawar als arts. Daar kwam hij in aanraking met Osama bin Laden. Het leidde al snel tot nauwe samenwerking tussen beiden. In 1993 werd Zawahiri leider van de Egyptische Islamitische Jihad, die op den duur opging in het Al-Qaida-netwerk.

Theologische rechtvaardiging

Osama bin Laden liet het graag over aan ‘de dokter’, zoals Zawahari wel werd genoemd, om de niets en niemand ontziende acties die ze voorstonden van een theologische rechtvaardiging te voorzien. Voor moslims geldt immers in principe het gebod onschuldige burgers niet te doden. Zelfmoord is al evenmin toegestaan. Zawahiri betoogde echter dat zulke regels onder bepaalde omstandigheden opzij gezet mogen worden. Doorslag voor hem gaf hoe oprecht het geloof van de betrokkene is.

Lees ook Twintig jaar strijd: de Amerikaanse oorlog tegen moslimterreur die de wereld veranderde

Zijn samenwerking met Bin Laden mondde uit in een reeks bloedige aanslagen, onder meer op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998, en uiteindelijk de aanvallen op de VS. Bij die laatste vielen bijna drieduizend doden. Na 2001, toen de VS het Talibanbewind uit Kabul verdreef, werd het een stuk moeilijker voor Al-Qaida om terroristische acties voor te bereiden. Toch volgden er nog grote nieuwe aanslagen in onder meer Kuta (Bali), Madrid en Londen, vaak met hulp van lokale aanhangers van Al-Qaida.

Geleidelijk aan werd Al-Qaida echter overvleugeld door vooral Islamitische Staat, dat nog bloediger te werk ging dan Al-Qaida. Juist Zawahiri keerde zich tegen aanvallen op sjiitische moskeeën en sjiitische gelovigen omdat die volgens hem de radicalen slechts nodeloos sympathie kostten. Zulke adviezen werden hem niet in dank afgenomen en al snel ontstond er een bittere rivaliteit tussen IS en Al-Qaida. Tot meer steun voor Al-Qaida leidden ze evenmin. Allang voor Zawahiri’s dood was zijn organisatie, mede door niet aflatende Amerikaanse drone-aanvallen, tot een marginaal bestaan gereduceerd.