Jaren doe je je best om elkaar te negeren – en dan stuurt de EO Bert van Leeuwen

Jaren doe je je best om elkaar te negeren, dood te zwijgen en te ontlopen. Jaren is er geen familiefeest gevierd waarop iedereen kon komen, althans niet op hetzelfde moment. Er zijn verjaardagen en Kersten gevierd met wisselende setjes zorgvuldig gecureerde, conflictmijdende familieleden, soms ontstaat er alsnog nieuwe onmin doordat familieleden partij kiezen, of juist niet kiezen. Een flinke brouillade in familieverband kan lang duren, en op den duur wordt het een soort smeulende composthoop in een hoekje van je hart. Blussen is niet per se nodig, maar het stinkt wel.

Maar goed, zo’n ruzie houdt een familie dus al weet ik hoe lang in de greep, en dan stuurt de EO presentator Bert van Leeuwen. Hij praat eens met die, en daarna met die, en ineens is alles opgelost. Binnen één draaidag. En dat al 22 seizoenen van Het familiediner lang. Hoe dan? In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, maandag op televisie, ben ik eens gaan opletten wat Bert van Leeuwen nou eigenlijk doet.

Belangrijk element is dat er één iemand in de familie de vete wil oplossen. De ‘aangever’ heet die in het programma. Degene, zeg maar, die de deur op een kiertje zet en de composthoop aanwijst. Maandagavond was dat Sterre (21) die de ruzie tussen haar moeder Sharon en haar moeders vader Hans wilde laten beslechten. In ruzie twee van de aflevering wenste Jos verzoening tussen zijn broers Mario en Ad. De aangever verstrekt informatie over de oorzaak van de ruzie, maar helpt ook zoeken naar mogelijke oplossingen. Hebben de ruziënde partijen nog iets gemeenschappelijk? Vader en dochter delen een verleden bij de fanfare, hij was 25 jaar trompettist, zij majorette. Bij de broers waren speelgoedautootjes (een Ferrari en een Ford Mustang) die ze ooit samen jatten een mogelijke ingang.

Kleine brokjes irritatie

Met die potentiële bindmiddelen gaat Bert van Leeuwen op pad. Ik weet niet helemaal zeker of zijn bezoekjes aan de ruziemakers onaangekondigd zijn. Zowel dochter Sharon als vader Hans en zijn nieuwe vriendin Wies zaten er keurig gekapt bij en hun huizen waren spic en span. Bert van Leeuwen brengt het ontstaan van de ruzie terug tot kleine brokjes irritatie of één gebeurtenis die ooit de deur dicht deed. Vader Hans nam zijn nieuwe vriendin mee naar het favoriete restaurant van zijn overleden echtgenote en jokte daarover tegen zijn dochter. Broer Ad zei tegen Mario dat hij eens normaal moest toen tegen z’n echtgenote en toen Mario niet voor z’n kritiek openstond kon hij van Ad de „tering krijgen”.

Ik heb me afgevraagd of het uitmaakt in welke volgorde de familieleden worden bezocht. Ga je eerst naar de boze ‘boosdoener’, of eerst naar de boze ‘aangedane’? In de vader-dochterruzie kwam eerst de ongevoelige vader aan het woord en daarna de gekwetste dochter. Bij de broers werd eerst de beledigde broer bezocht en daarna de belediger. De volgorde lijkt niet zoveel uit te maken. Wat maakt dan dat de partijen, ieder afzonderlijk, in een witte EO-limousine stappen en zich naar een restaurant laten rijden waar ‘de ander’ misschien wacht? De druk van de camera zal helpen. Verder zag ik op de aftiteling mr. Corine de Jong staan, mediator, dus ik vermoed dat er meer glad wordt gestreken dan wij te zien krijgen.

Smeermiddel

Voorlopige conclusie: in beide ruzies van maandagavond lijkt de ‘aangever’ het smeermiddel. De moeder verzoent omdat haar dochter dat graag wil. De twee broers willen broer drie niet laten zitten. Maar dit is alleen nog maar de hereniging hè. Daarna gaat de familie met elkaar aan tafel (en de camera uit?). Zal niet de eerste keer zijn dat een etentje uitloopt op herrie. Dat smeekt om een serie Ná het familiediner. Bert van Leeuwen vroeg de kijkers tot drie keer toe hun familieruzie aan hem voor te leggen. Zou wel fijn zijn als we dan wisten hoe het echt afliep.