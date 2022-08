Na de vier films die de broers Anthony en Joe Russo maakten voor de Marvel-franchise werd het eens tijd voor iets geheel anders – maar dan op dezelfde manier. Hun Netflix-productie The Gray Man is het soort actiefilm dat werd gemaakt toen er nog geen Marvel-films waren. Het is een spionageverhaal over een buiten de boekjes opererende huurmoordenaar die geen superkrachten nodig heeft om met blote handen uit een brandend vliegtuig te ontsnappen en in vliegende vaart op weg naar de aarde de parachute van zijn belager af te pakken.

The Gray Man is chaoscinema pur sang, meer cartoonesk dan welke recente stripverfilming dan ook. Er zijn uit het lood getrokken kaders, abrupte camerabewegingen, en Gosling als een geheim agent die tijdens de eerste missie waar we met hem kennismaken, gekleed gaat in een felrood pak. In ruim twee uur vliegen we over alle continenten, doen meer dan tien locaties aan en raken regelmatig verzeild in een kruisvuur van kogels en oneliners. De plot is flinterdun. Laten we het erop houden dat hij van jager zelf in prooi verandert. En dan is er nog iets met een usb-drive. Er is altijd iets met een usb-drive als alle aandacht naar het spektakel gaat en niet naar het verhaal.

Toch raakt The Gray Man een snaar. Critici waren terughoudend, het publiek was enthousiast. En daarmee rinkelde voor producent Netflix de jackpot. De film was nog geen weekend uit toen de streaminggigant al groen licht gaf voor een sequel en een spin-off. Benieuwd hoe dat gaat uitpakken, een vervolgfilm en een persiflage die tegelijkertijd worden ontwikkeld. Dat is in ieder geval een staaltje ‘multiverse’-productie waar Marvel nog niet op gekomen is.

Recensie Actiefilm The Gray Man Regie: Anthony Russo, Joe Russo. Met: Ryan Gosling. Lengte: 128 min. Te zien op Netflix. ●●●●●

