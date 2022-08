DSM kan de inflatie nog maar lastig doorberekenen en ziet winstmarge dalen

Bij DSM zagen ze het al een beetje aankomen. Van eerdere inflatiepieken uit de geschiedenis weet het bedrijf: als de prijzen stijgen, dan ruilen consumenten rood vlees in voor gevogelte. Biefstuk is nu eenmaal duurder dan een stukje kip. Voor het voedingschemiebedrijf uit Zuid-Limburg is dat alleen maar gunstig: het zit nét wat beter in de gevogeltemarkt dan in de roodvleesmarkt.

Voor DSM – dat enzymen, vitamines en andere additieven maakt – is het een klein voordeel in de huidige economische situatie, waarbij de inflatie grotendeels een nadeel is. Het beursgenoteerde bedrijf noteerde dinsdag bij de halfjaarcijfers weliswaar een hogere omzet van 4,1 miljard euro, maar zag de winstmarge wel teruglopen met ruim anderhalf procentpunt naar 18,1 procent. Dat heeft er alles mee te maken dat het bedrijf hogere prijzen voor grondstoffen nog niet altijd kan doorberekenen aan klanten. Beleggers zijn daar niet blij mee: de koers van DSM daalde dinsdagmiddag met 3,5 procent.

„Bij diervoeding is het wat makkelijker”, zei co-bestuursvoorzitter Dimitri de Vreeze, die het bedrijf leidt samen met Geraldine Matchett. Bij die producten, van immuunsysteemversterkers voor kweekvissen tot omega-3-vetten, zijn de contracten vaak wat korter, en kunnen er sneller nieuwe prijsafspraken gemaakt worden. De prijzen gingen er met ruim 11 procent omhoog. „Maar bij voeding voor mensen zijn het langetermijncontracten, dan duurt het soms wat langer. Soms een half jaar, soms anderhalf jaar.”

Lees ook dit interview met de twee bestuurders van DSM, over hun speciale samenwerking: ‘We weten intuïtief wat we moeten overleggen’

In de tweede helft van 2022 zal DSM ook bij deze contracten de prijzen verhogen, is de verwachting van De Vreeze. Dat kan de resultaten over het hele jaar op peil houden, maar DSM blijft tegelijkertijd ook erg voorzichtig over de situatie waarin de wereld zich bevindt.

Veel problemen in toeleveringsketens

„Aan de vraagkant gaat het goed, daar schijnt de zon”, zegt De Vreeze. Maar problemen in toeleveringsketens blijven voor heel veel spanning zorgen, aldus de topman. DSM moest in de eerste helft van dit jaar tijdelijk een fabriek in Schotland sluiten die vitamine c maakt: grondstoffen kwamen niet binnen. En ook lockdowns in China blijven sommige productieprocessen hinderen. Overigens óók die van DSM zelf in dat land. Ofschoon werknemers volgens De Vreeze „vrijwillig kampeerden” op de fabriekslocatie, was er toch sprake van verstoringen.

Een gelukje is wel dat DSM naar eigen zeggen relatief flexibel is wanneer het aankomt op gasgebruik. Het bedrijf is niet heel energie-intensief, aldus De Vreeze – de zware industrie van rondom Geleen die veel mensen nog altijd associëren met DSM, is inmiddels verkocht aan andere bedrijven zoals Sabic (plastics). „En we kunnen productie eventueel naar andere productielocaties omschakelen.” DSM beschikt ook over fabrieken in de VS en Azië, waar de gasprijs lager ligt. „Dat is niet wat we willen of nu van plan zijn, maar het is een alternatief dat we achter de hand hebben.”

Lees ook: Met DSM verdwijnt opnieuw een icoon uit het Nederlandse bedrijfsleven

De huidige cijfers van DSM bevatten al niet meer de resultaten van de materialendivisie die het bedrijf twee maanden geleden van de hand deed. Dat gebeurde op de dag dat DSM ook bekendmaakte te gaan fuseren met het Zwitserse Firmenich, een megafusie in de voedingschemie die de komende maanden z’n beslag moet krijgen.

Over dat proces wilde het bedrijf dinsdag weinig kwijt. De Vreeze liet weten dat het de bedoeling is dat er binnenkort een prospectus aankomt, waarin de nieuwe combinatie meer bekendmaakt over de strategie en de toekomstplannen.