Circuit in Zandvoort kan vergunning voorlopig houden, oordeelt Raad van State

De natuurvergunning voor het Formule1-circuit van Zandvoort komt voorlopig niet in gevaar. De Raad van State heeft dinsdag geoordeeld dat de activiteiten en evenementen op het terrein in september door kunnen gaan, maar volgend jaar volgt een definitieve uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Vier verschillende natuur- en milieuorganisaties spanden een zaak aan tegen het evenement, omdat die zou leiden tot stikstofneerslag in een nabijgelegen beschermd natuurgebied.

De Raad van State heeft een afweging tussen het natuurbelang aan de ene kant en aan de andere kant „de algemene en economische belangen van circuit Zandvoort”. De voorzieningsrechter oordeelt in het voordeel van de de organisatie van het circuit en wijst daarbij naar de investeringen die zijn gedaan in en om het gebied van het evenement. Ook speelt mee dat er bij de vergunnnig voorschriften zijn meegenomen om de stikstofuitstoot van het terrein te beperken.

De Grand Prix van Zandvoort is op 4 september 2022. De milieuorganisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB), proberen het evenement al langer te te laten schrappen vanwege milieu- en natuurschade. Vooralsnog zonder succes: ook in april oordeelde de rechter dat de vergunning terecht is toegekend, nadat ze ook bakzeil haalden bij een kort geding in augustus 2021. In diezelfde maand ging de Grand Prix toen voor het eerst in 36 jaar wel door.