Na de vakantie door een aantal verschillende landen is mijn 3-jarige zoon erg gefocust op andere talen.

Zoals wel vaker fietsen we vanuit ons dorp onder de rook van Amsterdam even naar het centrum. Tussen de toeristen in de binnenstad banen we ons ook nu weer een weg langs Nutella-shops en wafelwinkels.

Als we de hoofdstad uit fietsen en bijna thuis zijn, vraagt hij: „Papa, welke taal spreken ze eigenlijk in Amsterdam?”

