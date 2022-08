Brad Pitt is stralend middelpunt in bloederige chaos van ‘Bullet Train’

Huurmoordenaar Ladybug (Brad Pitt) verkeert in een existentiële crisis. Hij is succesvol in zijn werk, maar voelt bovenal een grote leegte in zijn leven gapen. Zijn therapeut heeft hem geadviseerd voortaan geweldloos door het leven te gaan en disputen vooral vredelievend op te lossen. Eigenlijk wil Ladybug het liefste helemaal uit het vak stappen. Maar zijn vaste tussenpersoon (Sandra Bullock) vraagt hem voor nog één eenvoudig laatste klusje: een koffertje stelen uit de hogesnelheidstrein van Tokyo naar Kyoto.

Uiteraard pakt de opdracht anders uit dan gepland. De trein blijkt vol te zitten met boeven en huurmoordenaars van divers pluimage die allemaal hun eigen agenda’s erop nahouden. Terwijl de trein voortraast, stapelen de lijken zich op en begint Ladybug zich af te vragen of hij het einde van de rit wel levend gaat halen.

Bullet Train is een zeer vermakelijke bewerking van de roman Maria Beetle van de populaire Japanse misdaadauteur Kotaro Isaka. Regisseur David Leitch, die jarenlang werkte als stuntman voor hoofdrolspeler Brad Pitt, koos voor zijn bioscoopbewerking dezelfde cartooneske aanpak als zijn eerdere films Deadpool 2 en Fast & Furious: Hobbs & Shaw. De inventieve geweldscènes zijn zeer gestileerd in beeld gebracht en eigenlijk alle personages zijn karikaturen – van de wijsheden prevelende Japanse pater familias tot de op bloed en wraak beluste Mexicaanse drugslord. Bullet Train is het soort pretentieloze blockbuster dat het doorgaans prima doet in de zomermaanden. De film is onevenwichtig, de gimmick met flashbacks en subplots gaat na verloop van tijd irriteren en het verhaal gaat met ruim twee uur nét te lang door. Maar tegelijkertijd heeft Leitch genoeg vaart en vondsten in het verhaal gestopt om de aandacht van de kijker geen moment te laten verslappen.

Kijkplezier

Vooral de Tarantino-achtige onzingesprekken tussen huurmoordenaars Tangarine (Aaron Taylor-Johnson) en Lemon (Brian Tyree Henry) over de diepere betekenissen van fruit en de serie Thomas de stoomlocomotief blijven de hele film uitstekend werken. En ook een paar onverwachte cameo’s van grote sterren als Channing Tatum en Ryan Reynolds verhogen zeker het kijkplezier.

Het stralende middelpunt van alle vrolijke, zeer bloederige chaos is Brad Pitt. De 58-jarige superster speelt met zichtbaar plezier de naïeve Amerikaanse dommekracht die blijft roepen dat de complexe clusterfuck waar hij in zit zonder geweld tot een goed einde kan worden gebracht. Bullet Train past daarmee in een trend dat oudere Hollywood-helden deze zomer de filmsector weer uit het slop trekken na de magere coronajaren. Naast de geijkte Marvel-successen waren de grootste hits dit jaar stervehikels van bijna-zestigers als Tom Cruise (Top Gun: Maverick) en Sandra Bullock (The Lost City). Hier komt dit najaar ongetwijfeld nog de romantische komedie Ticket to Paradise bij, de eerste grote bioscoopfilm voor publiekslievelingen Julia Roberts (54) én George Clooney (61) in zeker vier jaar tijd.

Actiefilm Bullet Train. Regie: David Leitch. Met: Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Sandra Bullock. Lengte: 127 min. ●●●●●

