Boven zee bliksemt het minder doordat er zoutdeeltjes in de lucht zitten

Zoutdeeltjes in de lucht boven zee belemmeren het ontstaan van bliksem. Die conclusie trekken Daniel Rosenfeld van de Hebrew University of Jerusalem en zijn collega’s op basis van weergegevens van zeeën rondom Afrika. Ze schrijven er deze week over in Nature Communications.

Volgens de auteurs verklaart dit waarom het zo’n tien keer vaker bliksemt boven land dan boven zee. Meteoroloog Aarnout van Delden van de Universiteit Utrecht – niet bij de studie betrokken – is niet overtuigd. „Ook al kan zout bliksem bemoeilijken, er zijn andere belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat het boven land vaker onweert dan boven zee. Zeeoppervlak wordt nooit zo warm als landoppervlak overdag in de zomer. Boven een warm landoppervlak stijgen warme luchtstromingen op en die kunnen uitgroeien tot grote onweerswolken.”

Zout komt vanuit zee in de lucht via golfslag bij harde wind en openspattende luchtbellen. Door turbulentie gaan die zoutdeeltjes omhoog, de wolken in. De diameters van zulke zeespray-aerosolen variëren van één tot honderden micrometers.

Elektrisch opgeladen wolk

Kleinere aerosolen werken bliksem juist in de hand. Bliksem is de ontlading van een elektrisch opgeladen wolk. Die lading is het gevolg van botsende ijsdeeltjes in de wolk. „Maar die ijsdeeltjes vormen alléén wanneer water hoog genoeg stijgt”, zegt Rosenfeld, zo’n vijf kilometer. „Aan aerosolen blijft water kleven. Rondom kleine aerosolen ontstaan allemaal kleine, lichte druppeltjes – kleiner dan wanneer er geen aerosolen zouden zijn. En hoe kleiner de druppels hoe groter de kans dat ze hoog genoeg komen om te bevriezen.

„Maar ook wanneer de omstandigheden min of meer gelijk zijn, blijft het nog steeds vaker bliksemen boven land”, zegt Rosenfeld. Daarom onderzochten de auteurs nu of grótere zoute zeespray-aerosolen het tegenovergestelde effect hebben. „Want grotere aerosolen creëren gróte regendruppels. En die regenen eerder uit.”

Ze rekenden aan weersgegevens boven zeeën rondom Afrika van 2013 tot 2017. Ze gebruikten gegevens van een mondiaal netwerk van antennes die bliksem detecteren én lokale aerosolmetingen en modellen.

En wat bleek? Door grote zoutdeeltjes toe te voegen kan de hoeveelheid bliksem afnemen met 90 procent, volgens de berekeningen. Rosenfeld: „Door zout worden de druppels zo groot dat ze al uitregenen vóór ze ijskristallen kunnen vormen. Boven zee regent het ten koste van bliksem.”

