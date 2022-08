Amsterdams studentencorps heropent inschrijvingen voor nieuwe leden

Het Amsterdamse studentencorps (A.S.C./A.V.S.V.) heeft de inschrijvingen heropend voor nieuwe leden. Dat bevestigt het corps na berichtgeving van van stadsmedia AT5 en Het Parool. Vorige week kondigde de studentenvereniging aan tijdelijk geen nieuwe leden meer aan te nemen in reactie op zeer seksistische uitspraken op een lustrumviering. Het corps kwam flink onder vuur te liggen en schortte daarom de aanmeldprocedure op. Die ledenstop blijkt dinsdag van korte duur te zijn geweest.

Vier leden, van wie er drie in het bestuur zaten maar inmiddels zijn opgestapt, stelden dat vrouwen „niks meer dan hoeren” zijn. Ook werden vrouwelijke leden uitgemaakt voor „sperma-emmers”, van wie de nek moest worden gebroken om „een lul erin te steken”. Burgemeester Femke Halsema van de hoofdstad kondigde aan te onderzoeken of ze sancties kan treffen tegen het corps. Naar aanleiding van de onrust stapte bestuursvoorzitter Heleen Vos op.

In een brief aan de leden zouden bestuursleden schrijven dat ze zich hebben afgevraagd of ze een „veilige omgeving kunnen creeëren voor nieuwe leden tijdens de kennismakingstijd”. Na gesprekken met betrokkenen en oud-leden heeft het bestuur geconcludeerd dat de inschrijving weer geopend wordt. Wel zal de kennismakingstijd „anders verlopen” dan eerdere jaren.

Het bestuur belooft nieuwe leden niet op de proef te stellen tijdens de ontgroening. Het is daarentegen de bedoeling dat aspirant-leden kennismaken met „het bestuur, de leden en de geschiedenis van deze vereniging”. Bovendien zal de ontgroeningsperiode „uitsluitend een karakter hebben van ‘elkaar leren kennen’”, ook is die periode korter dan normaal en wordt het toezicht aangescherpt, aldus het bestuur.