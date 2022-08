We hebben de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne nog niet verteerd, of we worden geconfronteerd met snel verslechterende relaties tussen China en de Verenigde Staten. Het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan bevestigt wat beide partijen al weten: hun belangen zijn aan het einde van de rit onverzoenbaar en een gewapende aanvaring tussen de twee wordt steeds waarschijnlijker. Open handelsnaties als Nederland moeten zich met de recente lessen uit de Oekraïne-crisis sneller voorbereiden op die nieuwe geopolitieke realiteit.

Het bezoek van Pelosi is slechts een uiting van groeiende spanningen op alle fronten: politiek, militair, economisch en ideologisch. Onlangs in Washington DC viel me de zeer onheilspellende toon op bij zowat alle beleidsmakers die ik sprak. Zelfs enkele China-specialisten die ik al jaren kende als gematigde stemmen in het beleid klonken nu bijna als onheilsprofeten. Allen beschouwden ze economische oorlog als onvermijdelijk en een militair conflict als waarschijnlijk.

Idem aan Chinese zijde. Van een Chinese professor hoorde ik: „China zal proberen zo lang mogelijk toegang te behouden tot de internationale markt maar wil zich als gevolg van de rivaliteit met Amerika zo snel mogelijk loskoppelen van de internationale markt.” Een collega uit een denktank die aanleunt bij de overheid vertrouwde me toe: „Er kunnen geen twee keizers onder de hemel regeren; het conflict zal alleen maar nijpender worden.”

In Taiwan komen verschillende verhaallijnen samen. Het is een cruciale plek in het geopolitieke schaakspel in de Stille Oceaan, een onzinkbaar vliegdekschip. Als China Taiwan ooit inpalmt ligt de weg naar de Stille Oceaan helemaal open. Taiwan is tevens een ideologisch brandpunt. Zeker na de brute machtsovername in Hongkong speelt Taiwan zijn positie als democratisch bastion uit in Washington. Dat laatste bepaalt ook mee dat Taiwan belangrijk is voor de diplomatieke geloofwaardigheid van Amerika. Als Amerika Taiwan laat vallen, verliest het de geloofwaardigheid bij alle belangrijke bondgenoten in de regio.

Het is moeilijk te voorspellen hoe deze crisis afloopt. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat China een oorlog voorbereidt en er is geen sprake van het soort opbouw dat we eind vorig jaar in Rusland zagen. Maar de situatie wordt gevaarlijk en het risico op een escalatie is reëel. Op langere termijn zal het conflict verharden. Zowel voor Xi Jinping, die aankijkt tegen aanzienlijke economische uitdagingen, als voor de kandidaten in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, zal het conflict worden uitgespeeld voor binnenlandse doeleinden. Op termijn kan dit alsnog leiden tot geweld. Wie dat uitsluit, zou meer moeten lezen wat door zowel Chinese als Amerikaanse beleidsinstellingen geschreven wordt de laatste tijd.

Voor Europa zijn de gevolgen immens. Europa wil koste wat het kost de lijnen met China open houden. „China is een veel belangrijkere handelspartner dan Rusland”, opperde een hoge ambtenaar van de Europese Commissie recent. Grote bedrijven hebben veel meer in China geïnvesteerd dan in Rusland en zijn voor hun bevoorrading ook veel meer van China afhankelijk. Maar daar probeerden we de voorbije jaren ook met Rusland te komen. Hoewel we donders goed wisten dat de Russen nog niet klaar waren met hun expansie, namen we onze wensen voor werkelijkheid en zijn we ons nog meer van Rusland afhankelijk gaan maken. Daar betalen we nu de prijs voor.

We moeten onze economische afhankelijkheden van China sneller afbouwen, of de prijs dreigt de komende jaren nog veel hoger te worden. De Nederlandse overheid heeft zelfs een plan klaar om de weerbaarheid van de industrie te vergroten. Maar het gaat te traag. We zien de risico’s op lange termijn, maar willen bedrijven en consumenten niet opzadelen met nog hogere prijzen op korte termijn. Nochtans begint elke aanpassing met eerlijkheid: als we nu de aanpassingen niet doorvoeren, dan zal het nog veel meer pijn doen als China ooit voor het oorlogspad kiest.

Er is crisisberaad nodig om sneller alternatieve markten te vinden voor China en na te denken over hoe we, liefst binnen de Europese Unie, sneller fabrieken kunnen bouwen om hier meer duurzame spullen te maken. Nederlandse ondernemers en fondsen moeten mee het voortouw nemen in het uitbouwen van een grondstoffenbeleid dat de buitenlandse aanvoer zoveel mogelijk spreidt, Europese bronnen aanboort en vooral veel meer inzet op hergebruik.

Uiteraard willen velen liefst terug naar de tijd van de globalisering met zijn lage prijzen en wereldwijde openheid. Maar die komt niet terug. Het economisch nationalisme wint overal snel terrein. De Chinese overheid wil dat Chinezen Chinese spullen kopen; de Amerikaanse overheid pleit voor Buy America. Dat is een nieuwe realiteit. We moeten nu vooral onze eigen Europese markt, nog steeds de derde grootste ter wereld, sterker, menselijker en duurzamer maken. In deze geopolitieke onzekerheid schuilen ook kansen. Nederland heeft alle knowhow in handen en moet mee durven leiden.