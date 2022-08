36 doden in Congo in week van protesten tegen VN-vredesmissie

In de Democratische Republiek Congo zijn in de afgelopen week 36 mensen, onder wie vier VN-medewerkers, omgekomen door protesten tegen de Verenigde Naties. Er raakten ook zo’n 170 mensen gewond. Dat meldt persbureau AFP op basis van een toegestuurde verklaring van de Congolese autoriteiten. De demonstraties vinden plaats in het instabiele oosten van het land.

De demonstranten richten zich tegen de VN-vredesmissie Monusco, die in 2010 is begonnen om vrede en stabiliteit te brengen in het Oost-Congo maar volgens veel inwoners weinig heeft opgeleverd. De toegenomen instabiliteit in de regio komt door de wederopstanding van de Congolese rebellengroep M23. Die groep nam onlangs strategische stadjes langs de grens met Oeganda en Rwanda in, waarna tienduizenden burgers op de vlucht sloegen. Het oosten van Congo is rijk aan onder meer koper, goud en diamanten, en daar willen gewapende milities en lokale troepen al tientallen jaren van profiteren.

Vorige week bestormden Congolese demonstranten het hoofdkwartier van de VN-vredestroepen in de stad Goma. Daar schoten blauwhelmen, VN-militairen, zeker twaalf Congolezen dood. Andersom kwamen drie VN-medewerkers toen om door geweerschoten. Onduidelijk is wie die schoten losten. Ook in andere Oost-Congolese steden vielen doden.

De Congolese overheid laat dinsdag weten met de VN te gaan vergaderen over mogelijke terugtrekking van de vredesmissie. De organisatie bouwt het aantal VN-medewerkers in het oosten van Congo al jaren af en haar mandaat eindigt in december, maar mogelijk wil Congo dat de VN sneller vertrekken uit het gebied. VN-woordvoerders wilden dinsdag over eventuele terugtrekking tegen internationale persbureaus niets zeggen. In november 2021 waren er zo’n 13.500 VN-militairen voor Monusco in het oosten van Congo.

