Een paar jaar geleden had mijn buurman Niek er nog hartelijk om gelachen: de sketch van Hans Teeuwen rond het WK in Frankrijk. De in een jurk gestoken cabaretier zingt over ‘wijvenvoetbal’. Hij spoort voetbalsters aan te ‘rennen met je kut’ en de bal ‘stil te leggen op je tieten’. Ietwat beschaamd laat Niek (64) het filmpje zien. We zitten in zijn met smaak ingerichte appartement voor de EK-finale tussen Engeland en Duitsland zondag. Mijn vriendin en ik aan de ene kant van de bank, hij en zijn vriendin aan de andere kant. Op tafel staan kaasblokjes en toastjes met zalm.

Teeuwen vindt hij nog steeds geestig, zegt Niek, een charmante bourgondiër met een Porsche 911. Maar tegen voetbal voor vrouwen kijkt hij door het EK heel anders aan. Zijn vriendin spoorde hem aan het groepsduel tussen Frankrijk en Italië te kijken. Gewoon, als experiment. „Ik keek mijn ogen uit”, zegt Niek. „Daar werd écht gevoetbald.”

Hij begon meer wedstrijden te volgen en was „aangenaam verrast”. Het spelinzicht kan beter, vindt hij. Te weinig speelsters kunnen een splijtende pass geven. De keepsters doen soms domme dingen. „Maar het is spannend om naar te kijken en er zitten mooie meiden tussen.”

„Jongens, hebben jullie nog voetbal gekeken”, appte hij naar zijn maten van de golfclub.

„Wat voor voetbal?”

„Frankrijk-Engeland.”

„Waar héb je het over?”

„Het EK vrouwen. Hartstikke leuk.”

„Een Feyenoord-fan is gauw tevreden”, appte er een terug.

Tijdens de finale is het niet veel beter. Als Ella Toone de bal in het doel heeft gestift pakt Niek zijn telefoon erbij. Eens kijken wat zijn golfmaten van de wedstrijd vinden. „Hoe is de stand, Mieke?”, informeert de een plagerig. Een ander: „Jammer dat ze voor de finale niet in rokjes spelen.”

Niek haalt zijn schouders op. „Over vijf jaar maken we geen onderscheid meer tussen mannen- en vrouwenvoetbal”, zegt hij. „Conditie, mentaliteit, spelinzicht, techniek – alles wordt beter. Sterker, ik denk dat de beste vrouwen ooit bij de mannen zullen spelen. De vrouwelijke versie van Messi bij Sparta, waarom niet?”

Zelfs zijn vriendin is er even stil van. „Nou, Niek…”

„Waarom niet? Tien jaar geleden dachten we ook niet dat een vrouw een mannenvoetbalwedstrijd in de Champions League zou fluiten.”

Hij rolt met zijn ogen als Chloe Kelly na het beslissende doelpunt haar shirt uittrekt en in sport-bh over het veld rent. Dat moesten zijn vrienden eens zien!

„Zullen we een keer naar een wedstrijd van de Nederlandse vrouwen in de Kuip gaan”, vraagt zijn vriendin. Hij twijfelt, schudt zijn hoofd. „Als ik dát doe zet ik mijn ego op het spel.”

Ze zucht. „Ach ja, je ego.”

