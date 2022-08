Vluchtelingenwerk gaat kort geding aanspannen tegen Rijk en COA om opvangcrisis

Vluchtelingenwerk Nederland spant binnen drie weken een kort geding aan tegen het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een oplossing voor de opvangcrisis af te dwingen. Dat laat de organisatie zondagavond weten. Vluchtelingenwerk kondigde drie weken geleden al aan naar de rechter te stappen als asielzoekers op 1 augustus niet „volgens de minimale eisen” zouden zijn opgevangen. De situatie is volgens de organisatie sindsdien „door de humanitaire ondergrens gezakt”.

Lees ook dit verslag van een week in Ter Apel

Sinds begin juli slapen bijna dagelijks tientallen tot honderden asielzoekers buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar niet genoeg plek is. Anderen verblijven in crisisnoodopvanglocaties zoals tenten en sporthallen. Asielzoekers verblijven maanden en soms jaren langer in azc’s omdat de immigratiedienst IND met grote achterstanden kampt. Als zij een verzoek inwilligt, kunnen ze er bovendien niet weg: gemeenten stellen minder huizen voor asielzoekers beschikbaar dan afgesproken.

Volgens Vluchtelingenwerk bekommerde het Rijk zich jarenlang niet om adviezen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, waardoor het asielsysteem „helemaal is vastgelopen”. De organisatie spreekt ook van een „gebrek aan doorzettingsmacht” bij het Rijk, dat met „vrijblijvende verzoeken” aan gemeenten om opvanglocaties aan te dragen de problemen niet wist op te lossen.

Vluchtelingenwerk zet de stap naar de rechter niet alleen voor de vluchtelingen die opvang krijgen „onder de humane grens”, maar ook voor de medewerkers en vrijwilligers die er „onder onmogelijke omstandigheden het beste van proberen te maken”. Uit vorige week gepubliceerd onderzoek van NRC bleek dat er grote problemen zijn bij het COA: een op de drie COA-medewerkers in Ter Apel zit ziek thuis en landelijk zijn er duizend vacatures.

Lees ook: Het COA staat op instorten