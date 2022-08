Triodos koopt toch geen certificaten terug van gedupeerde beleggers

Triodos Bank heeft een streep gezet door het aangekondigde terugkoopprogramma waarmee gedupeerde certificaathouders tegen flink waardeverlies hun certificaten hadden kunnen verkopen. Het is te ingewikkeld om een terugkoopprogramma uit te voeren zonder de handel in certificaten nog langer te ondermijnen, aldus de bank maandag. Voor de terugkoopactie van certificaten (aandelen zonder zeggenschap) had de ideële bank ruim 14 miljoen euro vrijgemaakt. Dat wordt nu uitgekeerd als dividend.

De grofweg 45.000 certificaathouders van Triodos kunnen al 2,5 jaar niet bij hun kapitaal, zo’n 1,2 miljard euro in totaal. Sommigen zijn hierdoor financieel in de knel gekomen. Triodos gebruikte de aan- en verkoop van certificaten om eigen vermogen aan te trekken. Kopers van de certificaten financierden zo de groei van de bank én deelden daar in mee, was het idee. Maar bij het uitbreken van de coronapandemie wilden ineens te veel mensen van hun certificaten af. Daardoor kwam Triodos in de problemen. De bank legde de handel in certificaten stil.

Met de aangekondigde terugkoopactie wilde Triodos de gedupeerde certificaathouders gedeeltelijk tegemoetkomen. De actie lag echter gevoelig: de waarde van de certificaten was met 30 tot 45 procent gedaald. De aangeboden oplossing was dus bij lange na niet ideaal, maar voor beleggers die in acute geldnood verkeerden beter dan niets.

In 2021 maakte Triodos bekend afscheid te nemen van de oude manier van handelen. De in- en verkoop van certificaten wordt nu verplaatst naar een besloten handelssysteem, een zogenoemde multilateral trading facility (MTF), waarop alleen vooraf goedgekeurde beleggers actief mogen zijn. De financiële instelling verwacht nog ruim een jaar nodig te hebben voordat het nieuwe handelssysteem operationeel is. Pas dan kan de handel in certificaten worden hervat.

