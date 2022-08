Rode Kruis opent humanitair servicepunt bij Ter Apel

Het Rode Kruis heeft maandag een humanitair servicepunt geopend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder van de organisatie. Het servicepunt is geopend voor de deur van het aanmeldcentrum en is vooral bedoeld voor informatie, medische hulp, eten, drinken en speelgoed voor kinderen. Het punt is nu geopend voor twee weken, die periode kan eventueel worden verlengd.

De afgelopen maanden brachten tientallen, soms honderden asielzoekers nachten buiten door bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit komt door een toename van de instroom van vluchtelingen en capaciteitsproblemen in de opvang en afhandeling van asielverzoeken. Eerder kwam het Rode Kruis met tenten als noodoplossing, zodat mensen niet noodgedwongen buiten of op stoelen moeten slapen. Maar volgens de woordvoerder van het Rode Kruis was dit geen humanitaire oplossing. Zo zijn tenten onveilig en zijn er geen sanitaire voorzieningen. Daarom wil de organisatie deze niet opnieuw plaatsen.

Rechtzaak

Eerder vandaag werd bekend dat stichting VluchtelingenWerk Nederland naar de rechter stapt om een oplossing voor de vluchtelingencrisis af te dwingen. De situatie in Ter Apel verandert niet en is volgens de organisatie „door de humanitaire ondergrens gezakt”. Het Rode Kruis zegt dat het aan de politiek is om met een snelle goede oplossing te komen, maar „tot die tijd willen we bijdragen aan de behoeftevoorziening”.

Ook in Amsterdam heeft het Rode Kruis een nieuw servicepunt geopend dichtbij het Centraal Station. Hier kunnen alle vluchtelingen volgens de de organisatie terecht. Eerder stopte het Rode Kruis de samenwerking met het servicepunt in Amsterdam, omdat de gemeente mensen die geen Oekraïens paspoort hadden terugstuurde naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

