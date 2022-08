Rapper Pink Siifu toont in 013 zijn opgekropte walging van racistisch Amerika

De in Alabama geboren en in Los Angeles woonachtige rapper Pink Siifu bouwde in moordend tempo een indrukwekkende catalogus op. Op zijn 46 (!) EP’s, albums en mixtapes uit het vorige decennium reikt hij van stoffige boombapbeats tot verwrongen ambient. Dat gevarieerde palet kwam tot culminatie in NEGRO, een intens album dat hij vlak voor de zomer van 2020 uitbracht.

De uitgesponnen versie van die plaat speelde hij live voor een veertigkoppig publiek in 013. Free jazz, lo-fi hiphop en samples werden versterkt door de elementen van hardcore, noise en punk die zijn band met zich meebrengt. Vooral drummer Mekala Session valt op, zeker als hij breedlachend met een onorthodox ritme Siifu lijkt te willen verrassen met iedere vroege slag op de snaredrum.

Politiegeweld

Siifu op zijn beurt liet zijn technische vaardigheden horen tijdens felle coupletten, maar stond ook weleens paranoïde te stotteren. Met kreten drukte de voorman dan zijn verontwaardiging en ongeloof uit over hoe het is om te vrezen voor het leven in de schaduw van een racistische samenleving.

Er was een onderlaag van manische woede hoorbaar tijdens de snelle punknummers. Maar de strijd tegen het politiegeweld is geen sprint maar een marathon, leek de hele band te beseffen. Het tempo en volume gingen dan ook regelmatig omlaag tijdens ritmewisselingen die compleet uit het niets leken te komen.

Alle bandleden kregen veel ruimte voor improvisatie en solo’s. Toen een dreigend anti-politie-anthem uitmondde in een moddervet stuwende funktrack en er daarna razendsnel geschakeld werd naar progrock-fragmenten, onderstreepten ze; zowel Pink Siifu als zijn band Negro 6’ zijn niet te typeren. In Tilburg speelden ze een stukje van hun opgekropte walging af.

Hiphop Pink Siifu & Negro 6’. Gehoord: 31/7, 013 Poppodium, Tilburg. Herh: 17/8, Merleyn, Nijmegen. Inl: intonijmegen.com ●●●●●