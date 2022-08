Oud-leerlingen beginnen artikel-12-procedure om antihomobeleid Gomarus

Marijn Baggerman (21) en Mace de With (20) willen het Openbaar Ministerie (OM) er via een artikel-12-procedure alsnog toe bewegen om de Gomarus Scholengemeenschap te vervolgen. Dat bevestigt oud-leerling Baggerman na berichtgeving van het AD. Uit onderzoek van NRC vorig jaar bleek dat de middelbare school in Gorinchem door toedoen van de docenten jarenlang een onveilige plek is geweest voor leerlingen die geen hetero zijn.

Op de Gomarus werd homoseksualiteit gezien als een „zonde tegen de natuur” en een „gruwel in de ogen van God”. Homoseksuele leerlingen kregen het advies om „genezing” te zoeken van hun geaardheid. De With kwam op de school onder dwang uit de kast: haar vertrouwenspersonen sloten haar op in een kamertje, nadat ze zonder haar toestemming haar ouders hadden gebeld. Het OM vond dat strafbare feiten, maar onthield zich van vervolging: inmiddels doet de Gomarus het volgens de Onderwijsinspectie beter.

Excuses

Het Gomarus-bestuur is — ondanks de lezing van het OM — zelf altijd van mening geweest geen strafbare feiten te hebben gepleegd. Baggerman: „Toen bleek dat het OM de school niet ging vervolgen, proefden we alleen maar opluchting bij de school. Geen enkele zelfreflectie. We vragen ons af: heeft het Gomarus er wel van geleerd?” Baggerman wil excuses van de school omdat die hem vijf jaar lang geen veilige omgeving heeft geboden en te weinig ruimte gaf aan leerlingen die buiten de norm vallen.

Lhbti-belangenorganisatie COC vindt het „belachelijk” dat het OM heeft besloten de school niet te vervolgen. „Het OM laat leerlingen [van de Gomarus] in de kou staan. Dwang, opsluiting en discriminatie van kwetsbare leerlingen raken aan het hart van het onderwijssysteem. Het is belangrijk dat er alsnog vervolgd wordt en dat ook voor andere scholen duidelijk is: wat op [de] Gomarus gebeurde is onacceptabel.”

Het gerechtshof in Den Haag, dat de artikel-12-procedure behandelt, beslist eind deze maand of de Gomarus alsnog strafrechtelijke vervolging te wachten staat.

