Ordina is meer dan een ‘soort uitzendbureau’

AEX? Min 10 procent. Midkap? Min 12 procent. Smallkap? Min 7 procent. Wie kijkt naar de beurstrends sinds begin dit jaar ziet neerwaartse bewegingen. Maar niet bij IT-dienstverlener Ordina (Smallkap). Die laat juist een tegengestelde beweging zien: in de afgelopen zeven maanden steeg het aandeel ruim 18 procent in waarde.

Ordina – de naam is een afgeleide van het Franse woord voor computer: ordinateur – begon in 1973 als Nederlands bedrijf en is actief in de Benelux. In de sectoren financiële dienstverlening, overheid en industrie helpt het klanten met hun ‘digitale transformatie’: het bedenken, bouwen en beheren van IT-systemen.

Zelf maakte Ordina afgelopen jaren ook een transformatie door. Was het vroeger een „soort uitzendbureau” voor IT’ers, inmiddels is Ordina op weg een „hoogwaardig consultancybedrijf” te worden, zegt analist Henk Veerman van Kempen & Co. In plaats van alleen individuele IT’ers te detacheren, verhuurt Ordina nu ook ‘high performance teams’ aan klanten. Dat zijn kleine teams bestaand uit specialisten met verschillende expertises. Het komt erop neer dat de dienstverlening in zulke teams verder gaat dan alleen de techniek. Ook bijvoorbeeld digitale strategie, coaching en bescherming tegen internetcriminaliteit zijn nu onderdeel van de service.

„Die transformatie begon in 2021 vruchten af te werpen”, zegt Veerman. „En ook de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar waren boven verwachting goed.” Ordina boekte in de eerste maanden een omzetgroei van ruim 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Veerman beginnen beleggers deze positieve ontwikkelingen en de potentie van Ordina inmiddels te zien.

Bovendien bleek Ordina tijdens de coronacrisis heel stabiel, zegt Daan Arends, analist bij Kepler Cheuvreux. De detacheringsmarkt is over het algemeen heel cyclisch, maar de IT-dienstverleningssector is volgens hem juist bestendig gebleken. Ook over de huidige dreiging van een nieuwe economische crisis maakt Arends zich daarom geen grote zorgen: „IT is een core competence geworden voor overheden, banken en bedrijven, die afdeling stuur je niet naar huis als het even slechter gaat.”

Organische groei, aangevuld met acquisities: zo formuleert het management de strategie van Ordina voor de komende jaren. Maar: „De krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment de meest beklemmende factor voor organische groei”, zegt Arends. Zelf erkent het bedrijf dat ook. Zeker in combinatie met de fors stijgende inflatie kan de krapte het spannend maken die organische groei voor elkaar te krijgen; oplopende loonkosten zijn onvermijdelijk. De vraag is of Ordina alle kosten zal kunnen blijven doorberekenen aan de klanten.

En met overnames wil het nog niet zo vlotten, lijkt het. In 2021 nam Ordina één bedrijf over: het Barneveldse IT-adviesbureau IFS Probity. Aan gebrek aan kapitaal ligt het niet: het bedrijf heeft inmiddels netto 43 miljoen euro op de balans staan. Tijdens de laatste earnings calls met het management kwamen hierover herhaaldelijk vragen van analisten en aandeelhouders. Het management zegt qua kaspositie „conservatief” en „prudent” te willen zijn, omdat het bedrijf te maken heeft met hoge vaste kosten. Op de overnamemarkt is Ordina volgens de top „kieskeurig”.

Om de aandeelhouders tegemoet te komen, keerde Ordina dit jaar een dividend uit van zo’n 16 cent per aandeel. Daarnaast trok het 15 miljoen euro uit voor de inkoop van eigen aandelen – inmiddels is dat inkoopprogramma bijna afgerond.

Maar de boodschap van aandeelhouders aan het bestuur van Ordina is duidelijk: wordt het niet eens tijd om wat te gaan doen met al dat geld?