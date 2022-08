Oostenrijk rouwt om zelfdoding bedreigde arts Kellermayr

Maandagavond vinden er in verschillende steden in Oostenrijk herdenkingen plaats voor de vrijdag uit het leven gestapte arts Lisa-Maria Kellermayr. De politie vond haar lichaam afgelopen vrijdag in haar praktijk in de noordelijke plaats Seewalchen. Volgens in Oostenrijkse media geciteerde aanklagers werd bij haar lichaam een zelfdodingbrief aangetroffen.

Kellermayr sprak zich gedurende de pandemie geregeld in de media uit voor vaccinatie tegen het coronavirus en gaf uitleg over hoe de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze ontving al maandenlang (doods)bedreigingen van complotdenkers en vaccintegenstanders. Hoewel ze politiebescherming kreeg, voelde ze zich volgens haar omgeving onvoldoende gesteund.

100.000 euro aan beveiligingskosten

Eind juni kondigde Kellermayr aan haar praktijk te sluiten. De kosten die de bedreigingen met zich mee brachten waren „een veelvoud van de winst van een huisartsenpraktijk”. Naar eigen zeggen had ze tot eind juni dit jaar meer dan 100.000 euro aan beveiligingskosten gemaakt. Ze liet een saferoom in haar praktijk inrichten en nam beveiligingspersoneel in dienst.

Op Twitter deelde ze enkele van de bedreigingen die ze had ontvangen. De Duitse krant Tageszeitung schrijft dat Kellermayr te maken had met dreigers die zich voordeden als patiënt. Ze maakten foto’s van Kellermayr die ze vervolgens online deelden. Ook nam het door Kellermayr ingehuurde beveiligingspersoneel vier vlindermessen in beslag.

In Oostenrijk, dat een van de laagste vaccinatiepercentages van Europa kent en afgelopen maand na grootschalige protesten afzag van het plan tot verplichte vaccinatie voor volwassenen, is geschokt gereageerd op de zelfdoding van Kellermayr. President Alexander Van der Bellen riep op „intimidatie en haatzaaien” te stoppen; gezondheidsminister Johannes Rauch noemde „haat tegen mensen onvergeeflijk”. De voorzitter van de Oostenrijkse Artsenfederatie zei dat de dood van Kellermayr „op angstaanjagende wijze [laat] zien welke gevolgen haat op internet kan hebben”.

