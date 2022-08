Eerste schip met Oekraïens graan verlaat haven Odessa

Voor het eerst in maanden is er weer een schip met Oekraïens graan vertrokken vanuit de haven van de Zuid-Oekraïense stad Odessa. Dat heeft de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov bekendgemaakt op Facebook. Het vrachtschip, dat onder de vlag vaart van Sierra Leone, vervoert ruim 26.000 ton graan. Het schip arriveert naar verwachting dinsdag in de Turkse stad Istanbul, waar het zal worden geïnspecteerd voordat het verder mag varen naar eindbestemming Libanon.

Door de Russische blokkade van Oekraïense havens konden schepen maandenlang niet uitvaren en ligt 22 miljoen ton graan te wachten op export. Aan de impasse kwam zo’n anderhalve week geleden een einde, toen Rusland en Oekraïne afzonderlijke overeenkomsten tekenden met Turkije en de Verenigde Naties over het hervatten van de export. Het akkoord moet voorzien in veilige scheepvaartroutes, waarop afgevaardigden van de VN, Oekraïne, Rusland en Turkije gezamenlijk toezicht houden vanuit Istanbul.

Volgens Kubrakov zijn nog zestien vrachtschepen in de haven van Odessa klaar voor vertrek. Door de Russische blokkade van havens in Oekraïne, een van de grootste graanexporteurs ter wereld, zijn de graanprijzen de afgelopen maanden wereldwijd snel gestegen en dreigen voedseltekorten. „Vandaag zet Oekraïne, samen met zijn partners, een nieuwe stap om honger in de wereld te voorkomen”, aldus de minister.

