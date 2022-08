Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

Inmiddels hebben ook de bovenburen de deur achter zich dicht getrokken. Het schooltje aan de overkant is al weken gesloten. Tijdens de avondwandeling licht een sporadisch raam in de straat nog op. Het vijftig-meter-buitenbad aan de rand van de stad heb ik voor mezelf. Mijn vrienden zoeken, als het even kan, de zon op. Ik begrijp dat wel. De wisselvalligheid van de Nederlandse zomer kan nu eenmaal schreeuwen om de kobaltblauwe luchten van de Zuid-Franse Drôme. Tegelijk zag ik de berichten over bosbranden en verzengende hittegolven. Ook in Nederland werden temperaturen boven de 37 graden aangetikt.

„Gewoon lekker van genieten”, merkte een trollende grapjas op Twitter op. „Dit is de koelste zomer van de rest van je leven”, zag ik elders op een bord van een jonge klimaatactivist. We zullen zien, maar de staatjes en grafieken liegen er niet om.

Toen ik in 2004 in Parijs ging wonen kwam het niet bij me op een airconditioning te installeren. Maar de laatste jaren werd dat een steeds serieuzer overweging. Hittegolven werden frequenter en duurden langer. Het protocol van ramen dicht en een anderhalveliterfles bevroren water voor een ventilator was niet langer toereikend. Het was niet de belangrijkste reden om terug naar Nederland te gaan, maar het telde wel. Zo bezien ben ik een klimaatvluchteling, terug gevlucht naar eigen land.

De temperatuur in de Franse hoofdstad steeg sinds het begin van de industrialisering 2,5 graad; de helft daarvan gebeurde de afgelopen dertig jaar. Inmiddels heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een evaluatie getiteld ‘Parijs op 50 graden’. Ik moest even met mijn ogen knipperen toen ik het las.

„Dit is geen profetie, een intuïtie of een hypothese”, waarschuwde Alexandre Florentin, het gemeenteraadslid van De Groenen dat is belast met de leiding van het project, in Le Monde. „We bevinden ons in een nieuw klimaatregime, waarin mensen al te lijden hebben, en dat erger zal worden.” Idee is om asfalt weg te slopen, massaal bomen te planten, en het grotendeels betonnen sociale woningpark te renoveren.

Klimaatpolitiek. In de stad Parijs is er unanimiteit, zowel over de ernst van de situatie als over de te nemen maatregelen. Op nationaal niveau kan dat heel anders gaan. Neem de Verenigde Staten, waar één man, de in naam Democratische senator Joe Manchin van de qua inwonertal onbeduidende staat West-Virginia, dwars voor de ambitieuze klimaatplannen van president Biden is gaan liggen.

De plannen voorzien in een forse reductie van fossiele brandstoffen, waarmee de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs ineens weer in zicht komen. Belangrijk verder ook, omdat het de Amerikanen in een voortrekkersrol zou plaatsen op het gebied van CO 2 -reductie. Je kunt niet opkomende economieën in de Global South de les lezen over klimaatverandering als je amper wat doet om je eigen troep op te ruimen.

De Republikeinen zijn en bloc tegen, en wijzen op de stijgende inflatie. Het is een drogredenering in de trant van het eerdere ‘het einde van de maand versus het einde van de wereld’ – populair ten tijde van de Gele Hesjes.

Toch zat Biden hopeloos klem, want in de Senaat hebben de Democraten iedere stem nodig. Het progressieve kamp was bitter; klimaatactivisten fatalistisch. Niet ten onrechte: met tussentijdse verkiezingen in het najaar waarbij de Democraten hun meerderheid dreigen te verliezen was dit misschien wel de allerlaatste kans. Maar nu is Manchin alsnog om. Hem zijn vergaande toezeggingen gedaan, onder andere over de aanleg van een gaspijplijn in zijn thuisstaat. Een staaltje van ouderwetse, modderige politiek. Halen we nu opgelucht adem? Ja en nee. Ja, want Bidens plannen zijn echt een stap voorwaarts; nee, want de wetenschap dat het om één stem kan hangen is meer dan angstaanjagend.

Marijn Kruk is historicus en journalist. Hij schrijft om de week een column over politiek en verbeelding van de klimaattijd.