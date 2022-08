Met deze uitspraak lijkt het opeens mogelijk om belangenclubs die bouwprojecten vertragen af te kappen

Hebben de natuurbeschermers Kees en Bianca de Graaf uit Weesp het recht misbruikt? En hoe bepaal je dat eigenlijk? Het definitieve antwoord laat waarschijnlijk maanden tot een jaar op zich wachten – tot het hof in hoger beroep er uit is. Maar feit is dat het stel voor de zomer op bevel van de rechter gedwongen werd het procederen tegen een bouwproject (onderdeel van de wijk Weespersluis) te staken. Wat het dezelfde dag ook deed. Milieugroepen zijn gewaarschuwd, ontwikkelaars en gemeenten blij verrast. Het lijkt opeens mogelijk om belangenclubs die bouwprojecten vertragen in een vroeg stadium af te kappen.

Voor juristen is de uitspraak, een procesverbod door een kortgedingrechter, bijna sensationeel. Vrije toegang tot de rechter is heilig in de rechtsstaat, rechtsmisbruik wordt haast nooit aangenomen. Laat staan dat een civiele rechter een burger de toegang tot de bestuursrechter verbiedt, zoals in dit geval. Met als argument dat de bestuursrechter niet slagvaardig genoeg zou zijn in het tijdig beëindigen van kansloze beroepen. In de wetenschappelijke commentaren bij het vonnis wordt er dan ook schande van gesproken – dit lijkt op inmenging in de exclusieve wettelijke bevoegdheden van de bestuursrechter. En er is verwondering over dat een kortgedingrechter die doorgaans vooral praktisch en summier oordeelt, nu grenzen verlegt.

Deze rechter zag kennelijk een misstand. Zó gaan we niet met elkaar om, was de boodschap van rechter Antoon Schotman. Hier was de zogeheten ‘civiele restrechter’ in actie – de juridische bezemwagen voor procedures die in andere rechtsgebieden doorzeuren of onopgelost blijven. De ‘Noordhollandse route’ werd (voorlopig) opgenomen in het arsenaal van juristen en lobbyisten.

Het vonnis van 17 pagina’s wordt door juristen sindsdien gretig aan elkaar doorgemaild. Met daarin onder meer zeven nieuwe criteria waaraan toekomstige gevallen van procesmisbruik getoetst kunnen worden. Kort samengevat: nadrukkelijk rekening houden met de belangen van de wederpartij, kritischer zijn op je eigen slagingskans en afwegen of deze procedure daarvoor de juiste weg is. Dat bij misbruik van recht sprake moet zijn van kwade trouw, zoals voorheen aangenomen, heeft de rechter geschrapt.

Hoe lang dit vonnis juridisch in leven blijft, hangt af van het gerechtshof. Maar dat hier een maatschappelijk probleem ligt, is al een poosje glashelder. Woningnood en energietransitie stuwen het aantal bestuursrechtzaken in het omgevingsrecht steil omhoog. De Raad van State rekende vorig jaar op 2.200 zaken, maar kreeg er 2.744, een kwart meer. In het tempo van de eerste vier maanden van dit jaar (1.018 zaken) worden dat er 3.000, terwijl dit jaar op 2.800 is gerekend. Het gevolg: vertraging, stress en oplopende kosten.

Vrijwel altijd bepleiten ‘zittende’ bewoners de belangen van natuur, uitzicht, landschap en (eigen) kwaliteit van leven. Overheden verdedigen het algemene belang: ook nieuwe bewoners moeten kunnen wonen. In deze zaak lieten die zich voor het eerst gelden in persoon. Ze organiseerden zich, voerden campagne, schreven brieven en namen ten slotte een advocaat. En ze overtuigden de rechter in Haarlem. Die oordeelde dat Kees en Bianca de Graaf door de omgevingsvergunning van nieuwe woningen aan te vechten, 162 gezinnen zulke onredelijk zware risico’s liet lopen dat ze hun bezwaar nooit hadden mogen indienen. De kopers ondervonden „ongekende vormen van stress” omdat hun hypotheekoffertes dreigden te verlopen terwijl de rentes stegen. Ze waren financieel „tot het uiterste gegaan” – de vertraging bij de bestuursrechter zou voor tientallen gezinnen betekenen dat ze hun kans op een koopwoning „definitief kwijtraken”. Ze berekenden de mogelijke schade op 15 miljoen euro.

Ze hadden ook geen rekening met het bezwaar van de natuurbeschermers hoeven houden. Tegen eerdere omgevingsvergunningen in hetzelfde bouwproject procedeerde het duo met zijn stichting namelijk niet. Maar deze keer deden ze het om de projectontwikkelaar haast te laten maken met „groencompensatie” elders in het gebied. De ironie was dat de kopers het met het doel van de stichting eens waren, maar niet met de middelen. Maar alle pogingen om met het duo te schikken mislukten. De stichting, volgens de website bezorgd over de „rugstreeppad, platte schijfhorenslak, buizerd, havik, ransuil, ringslang en hermelijn” vond dat de kopers zélf kozen voor het risico van de vertraging waardoor hun hypotheekoffertes zouden verlopen. Ook als dat verlies van de woning zou betekenen, geen gezinsuitbreiding of in een enkel geval zelfs het bijeenhouden van een gezin.

De vertraging door de beroepsprocedure bij de bestuursrechter zou de kopers een schade van 15 miljoen euro opleveren

Met NRC wilden Kees en Bianca overigens niet spreken. Tegen het hele bouwproject dienden ze tientallen bezwaar- en beroepsschriften in. Maar deze keer werden ze zelf gedagvaard en moesten ze hun procedure staken. De aankoop van 162 woningen was gered. Bestuursrechtadvocaat Anne-Marie Klijn vertegenwoordigde de kopers, samen met civiel advocaat Ron Bisschop. Klijn, die doorgaans ontwikkelaars bijstaat, ziet hoeveel tijd er in de strijd om de vergunningen gaat zitten. „Een initiatiefnemer van een project kan soms makkelijk tweeënhalf jaar wachten totdat de Raad van State heeft geoordeeld.” En dat terwijl de Algemene wet bestuursrecht volgens haar de mogelijkheid biedt om bezwaren snel af te doen, als ‘kennelijk ongegrond’. „Maar dat gebeurt bijna nooit.”

Bij de hoogste instantie, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, merkt Klijn, die 32 jaar ervaring heeft en ook plaatsvervangend rechter is, geregeld ergernis bij de staatsraden. Dan wordt er bij een kapvergunning van bomen „door zo’n vriendelijke stichting” bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan, of worden argumenten gepresenteerd die in de gemeentepolitiek thuishoren. „Het is goed bedoeld, maar vaak niet de juiste plek. Ik heb weleens voorgesteld om in het bestuursrecht een rechter-commissaris in een ‘voorportaal’ de mensen uit te laten leggen dat hun bezwaar geen zin heeft.” Die zou dan kunnen adviseren om er in onderhandelingen „uit te halen wat erin zit”. Ook de stichting die tegen de kapvergunning procedeerde was bij herhaling gevraagd te praten, maar bleef onbuigzaam.

Inmiddels krijgen de advocaten veel vragen over het procesverbod. Geldt het ook ‘voor mijn project’? Klijn en Bisschop waarschuwen dat de maatstaf voor een procesverbod heel precies is geformuleerd. „Het is niet makkelijk eraan te voldoen.” Tegelijk is er een taboe doorbroken – ook de deskundigen die het vonnis kritisch beoordeelden, erkennen dat er een maatschappelijk probleem is. Procederen als obstructie, om vertraging, als ondermijning – het bestaat. Nu is er een streep getrokken.

