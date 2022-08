Mag de grootste uitgever van de VS nog groter worden?

Twee uitgevers, één powerhouse. Zijn Penguin Random House en Simon & Schuster te machtig als ze één uitgever worden? Maandag is in de VS een rechtszaak begonnen die draait om die vraag.

Penguin Random House, de grootste uitgever van de VS, wil concurrent Simon & Schuster overnemen voor 2,2 miljard dollar (2,15 miljard euro). Simon & Schuster is de op drie na grootste uitgever van de VS. Samen geven de bedrijven een trits aan bestsellerauteurs uit: van Zadie Smith, John Grisham, Margaret Atwood en Stephen King, tot politici als Michelle en Barack Obama en Hillary Rodham Clinton.

Volgens de Amerikaanse regering bedreigt het samengaan van de twee bedrijven de concurrentie in de uitgeverswereld. Om de overname tegen te houden is de regering een mededingingszaak begonnen. Er zijn drie weken uitgetrokken om alle betrokkenen te horen.

Samen worden de uitgevers, zo valt in de aanklacht te lezen, „verreweg” de grootste uitgever van de VS, „hoog uittorenend boven zijn rivalen”. Het voornaamste bezwaar dat de Amerikaanse regering tegen zo’n mega-uitgeverij heeft, is dat het auteurs financieel kan benadelen. Nu bieden uitgeverijen, vooral bij veelbelovende schrijvers, nog hoog tegen elkaar op om een auteur binnen te halen.

Minder competitie

Als straks een groot deel van de boekenmarkt in handen is van één mega-uitgeverij, zal zulke competitie om auteurs minder worden, is de vrees. Dat zou het voortbestaan van het hele boekenvak, en schrijvers in het bijzonder, bedreigen.

„Auteurs zijn afhankelijk van zulke voorschotten, om te kunnen schrijven en hun rekeningen te betalen.”

Volgens beide uitgevers is er na de overname nog genoeg concurrentie over. Momenteel zijn er vijf grote uitgevers in de VS, ook wel de Big Five genoemd, een term die ook voor de grootste techbedrijven wordt gebruikt. Naast Penguin Random House (PRH) en Simon & Schuster (S&S) zijn dat HarperCollins, Hachette en Macmillan. Ook tech- en mediabedrijven als Amazon en Disney geven boeken uit. Daarnaast, zo verdedigde bestuursvoorzitter van PRH Markus Dohle zich, mogen redacteuren van PRH en S&S na de fusie gewoon tegen elkaar opbieden bij boekveilingen.

Optreden tegen bedrijfsgiganten

Penguin Random House geeft onder naam van 90 uitgeverstitels jaarlijks zo’n 2.000 boeken uit, Simon & Schuster onder meer dan 30 uitgeversmerken zo’n 1.000 titels.

De regering wil onder leiding van Biden harder optreden tegen het ontstaan van bedrijfsgiganten die concurrentie moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Er loopt ook een mededingingszaak tegen de overname van Change Healthcare, een techbedrijf in de gezondheidssector, door verzekeraar United Health Group.

Wat er gebeurt met Simon & Schuster als de overname niet doorgaat? De huidige eigenaar, Paramount Global, wil in ieder geval van ze af. Het is onduidelijk of een van de andere grote uitgevers wél een overnamebod zou mogen en willen doen. Ingewijden vrezen voor een overname door private equity, schrijft The New York Times. Dat zou kunnen leiden tot bezuinigingen en ontslagrondes. Een uitspraak wordt in november verwacht.