Het vroege meldpunt

Toon mij uw meldpunten en ik zeg u wie u bent. Stel: u woont in een land dat beschikt over een meldpunt voor bedreigde plant- en diersoorten. Dan woont u hoogstwaarschijnlijk in een beschaafd en rijk land waar men zich kan bekommeren om de natuur.

Beetje extreem voorbeeld: u woont in een land waar een meldpunt voor bedreigde journalisten gezelschap krijgt van een meldpunt voor bedreigde wetenschappers.

Dan woont u óf in een dictatuur óf in een land dat Stef Blok, de voormalige VVD-minister van zo’n beetje alles, lacherig een failed state zou noemen. Een land in verval waar het misverstand is gaan heersen dat feiten ook maar meningen zijn en dat je afwijkende meningen kunt bijsturen met agressie.

Voor wie nog wel in feiten gelooft, hier een paar wetenswaardigheden over het woord meldpunt. Dat is een betrekkelijk jong woord. Het is voor het eerst aangetroffen in 1954, in Het Rotterdamsch Parool, in een reportage over de strijd van de Rotterdamse politie tegen wildplakkers (mensen die illegaal posters plakten) en drugsgebruikers (ja, ook toen al). De oplossing werd vastgelegd op een foto: we zien een politieagent ’s nachts met een fiets in zijn hand op straat staan. Toelichting in de reportage: „Hoofdagent P. Hollestein staat eenzaam onder een lantaarnpaal bij het Bouwcentrum. Dit is het meldpunt van zijn rijwielwijk, het punt waar men hem op een bepaald tijdstip van zijn ronde kan vinden.” En dus kon aanspreken.

Echt tot bloei komen de meldpunten vanaf de jaren zeventig

In hetzelfde artikel wordt overigens melding gemaakt van een alarmnummer en een meldkamer, wat natuurlijk ook meldpunten waren.

Echt tot bloei komen de meldpunten vanaf de jaren zeventig. Opmerkelijk is dat het aanvankelijk vooral om milieumeldpunten gaat. Een kleine greep: 1971, Centraal meldpunt voor klachten over luchtverontreiniging in Delft. 1972: een meldpunt voor illegale vuilstortplaatsen in Enschede. 1980: het Provinciaal Klachtencentrum Luchtverontreiniging wordt uitgebreid tot meldpunt voor alle milieuklachten in Gelderland.

Ook de discriminatiemeldpunten ontstonden al vroeg. Amsterdam richtte in 1983 een centraal meldpunt op voor uitingen van discriminatie en racisme. Je kon contact opnemen met een gemeentelijke instantie – discriminatie dóór de overheid was toen kennelijk nog niet in beeld.

De Dikke Van Dale vermeldt meldpunt pas sinds 1992. Tegen die tijd moeten er al honderden zijn geweest. Wie ze enigszins in kaart brengt, ziet dat sommige problemen in Nederland, zeker de milieuproblemen, al een stuk ouder zijn dan vaak wordt aangenomen. Maar dat is een mening, geen feit.