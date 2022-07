Een vriendin is een dagje weg en ik laat de hond uit. Voor de hoofdingang heb ik daarom een sleutel gekregen. Maar een meneer voor mij opent de elektrische schuifdeur al en ik kan zo achter hem aan lopen. Hij vraagt mij terwijl we de lift in stappen of ik er woon. Ik leg hem de situatie uit. Zijn antwoord: „Oké. Maar ik vraag het altijd, want mensen lopen achter je aan en springen dan van de flat af.”

